​Karşılaşmalar sanata moral olsun

Sergide hem kendi alanlarında tanınan hem de farklı üsluplarıyla ön planda olan 19 sanatçı bir araya geliyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Bağımsız Sanat Vakfı işbirliği ile düzenlenen Karşılaşmalar/ Contemporary Turkish Art sergisi ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Ahmet Özel’in yaptığı sergi için Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde 21 Ekim’e kadar görülebilir. Özel, sergide hem kendi alanlarında tanınan hem de farklı üsluplarıyla ön planda olan 19 sanatçıyı buluşturduklarını ve bu yüzden de adının Karşılaşmalar olduğunu belirtiyor. Özel, sergiyi ısrarla bu dönemde yapmak istemelerinin sebebini ise şöyle anlatıyor: “Her şeyin bittiği, artık sanatın ve hayatın müthiş bir şekilde zedelendiği üzerinden oluşan karamsar tabloyu değiştirmek istedik. Biraz gülümsetmek, hayata moralle bakabilmek adına bir girişimde bulunduk.”

Ahmet Özel bu tür sergilerin sanatçılar arasında bir dostluk da oluşturduğunu hatırlatarak tüm hazırlıkları imece usulü yaptıklarını dile getirdi.

MİMAR SİNAN BİZE MORAL VERDİ

Mimar Sinan Üniversitesi’nin mekan noktasındaki katkıları olmasa serginin ertelenmek durumunda kalacağını aktaran Özel sözlerini şöyle sürdürüyor: “Böyle görkemli bir mekanda bunu gerçekleştirmek izleyicilerden öte sanatçılara da çok büyük bir moral oldu. Umarım bu heyecan, işlerini ertelemiş ve ne yapacaklarını düşünen sanat kurumlarına bir yol gösterir, ufuk açar.”

Sponsorluk desteği veren Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy ise “İki şeyi çok önemsedik biz burada. Birincisi 1996 yılından bu yana devam etmesi süreklilik sağlanmış olması çok önemli. Çünkü bu çok zor. Bir diğer hususta serginin ismi. Evet hepimiz bir eserle karşılaşırız. Sezai Karakoç iyi bir şiirle karşılaşan insan bir daha eskisi gibi olamaz der. Karşılaşmak önemli, özellikle de iyi bir eserle karşılaşmak çok önemli” yorumunu yaparak bu zor günde sanata devam demek gerektiğinin de altını önemle çizdi.

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HAYAT DEVAM ETMELİ

Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı da serginin bir yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıktığını belirterek şunları söylüyor: “Yola çıkışımız aslında Hollanda’da aynı grupla bir sergi yapmaktı. Fakat küresel pandemi nedeniyle bütün insanlığı etkileyen ve gözle görülmeyen virüs nedeniyle sergimiz bir sonraki nisan ayına ertelendi. Biz de Ahmet Özel’in 1996’dan itibaren yapageldiği ‘Karşılaşmalar’ sergisi olarak İstanbul’da yapalım dedik. Çünkü hayat devam ediyor bir taraftan. İçine düştüğümüz bu derin psikolojik çıkmazlar diyelim. Çünkü hiç kimse ne yapacağını bilmiyor. Bu giderek bir travmaya da dönüşüyor insanlar için. Belki buradan sanat yoluyla bir çıkış, bir nefes alma, farklı bir renk, ses moral olur. Sanatla yaşamak diyelim buna. Madem hayat devam ediyor, sanat da devam etmeli.”

95 eserle yola devam

Toplam 19 sanatçının 95 eserine ev sahipliği yapan sergide, resim dışında üç boyutlu düzenlemeler de yer alıyor. Sergiye eserleriyle Ahmet Özel, Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkün, Engin Beyaz, Erhan Lanpir, Erkan Özdilek, Feride Binicioğlu, Figen Batı, Hülya Yazıcı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Murat Kurt, Müfit İşler, Nur Özalp, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş ve Şeniz Aksoy katkı sağlıyor. Sergiye katılan eserler, 2021’in Nisan ayında Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan Pulchri Kültür ve Sanat Merkezi›nde Türk resmini temsil etmek üzere Avrupalı izleyicilerin karşısına çıkacak.

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