Karz-ı Hasen Vakfı evlenmek isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sağlıyor

Türkiye İstatistik Kurumunun yapmış olduğu araştırmaya göre erkeklerde evlilik yaşı 2001 yılında ortalama 26 iken 2020 yılında bu ortalama 28’e, kadınlarda ise 2001 yılında ortalama 21’iken 2020 yılında 25’e yükseldiği ortaya çıkmıştır. Yine TÜİK’in yaptığı bir araştırmaya göre boşanmaların %35’i evliliğin ilk beş yılında gerçekleşirken bu boşanmaların nedenleri araştırıldığında %42’yle maddi imkansızlığın ikinci sırada yer aldığı tespit edildi. Tüm bu sorunları gözlemleyen gönüllü bir grup tarafından kurulan Karz-ı Hasen Vakfı; hayatlarını idame ettirebilecek yeterliliği olduğu halde, maddi imkansızlıklardan dolayı ev kuracak birikimi olmayan ve evlenmeyi erteleyen gençlere yardımcı olmak amacıyla hareket ederek, evlenecek çiftlere, ihtiyaçları olan maddi yardımı Genç Yuva Kooperatifi aracılığıyla faizsiz kredi olarak temin edilmesini sağlıyor. Vakıf temel olarak aile kurumunun kurulması, korunması, geliştirilmesi, devam ettirilmesi, aile kurumunun mümkün ve muhtemel sorunlarının çözüme kavuşturulması için ihtiyaç duyulacak her türlü maddi ve manevi yardımın sağlanması ile bu konularla alakalı hazırlanan Genç Yuva Aile Okulu Programı'nda eğitim, öğretim, rehberlik, danışmanlık, hakemlik faaliyetlerine yer veriliyor.

Karzın ilk adımı Genç Yuva Kooperatifi üyeliği

Karz-ı Hasen Vakfı misyonunu, "Toplumun en temel yapıtaşı olan aile kurumunun kurulabilmesi, korunabilmesi ve sürdürülebilmesi için evlilik çağına gelen gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olmak ve karşılaşacakları psikolojik, sosyal ve iktisadi problemlerin çözümünde onlara rehberlik etmek" olarak ifade ediyor. Vakfın gelir kaynakları bağışlar, hibe, zekat ve gelirlerden oluşuyor. Karz başvurusu onaylanan evlilik adayları ilk adım olarak gerekli belgeler ile vakfın Genç Yuva Kooperatifi'ne üye işlemlerini gerçekleştiriyor. Üye işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından evlilik adaylarının kullandığı karzı anlaşılan vade ve tutarda ödeme yapıyor. Başvurular ise https://karzihasenvakfi.com/ üzerinden yapılıyor.

Karzı Hasen Nedir?

Kelime manası olarak “güzel borç” anlamına gelen ve Kur’ani bir terim olan “karz-ı hasen”, kişinin herhangi bir çıkar gözetmeden, karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek verdiği borçtur.

"Hangi çatının altında ne hikayeler var"

Karz-ı Hasen Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, “Kredi kartı dolmuş, belli bir sosyal statüsü var, kimse bilmiyor hangi çatının altında ne hikayeler var. Bizim hedefimiz işte bunlar."

"Fakir insanların durumu zekatlarla çözülüyor zaten. Bunlar çözülemiyor, söyleyemiyorlar, zekat kabul etmiyorlar. Bunlar neden evlenmeye mani olsun ki? Daha müşahhas ifade etmek gerekirse, mesela bir gencimiz İstanbul’da makul şartlarda bir evlilik için 50-60 bin lira harcama yaptığı zaman, bunu aylık bin veya iki bin lira olarak geri ödeyebilme zemini doğurursak, takıda da belki bir miktarını telafi etme imkanı olursa, gençlere evlenme konusunda kolaylık sağlarız düşüncesiyle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Başvuru şartları neler?

Gelin ve damat adayının 18-33 yaş arasında olması,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

Yasal olarak evlenmelerine engel bir durum bulunmaması,

Daha önceden evlenmiş boşanmış olmamaları,

Adayların veya kefillerin alınan borcu ödeyebilecek mali duruma sahip olması,

Hüküm giymemiş ve yargılanıyor olmamak.



