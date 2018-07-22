Kavunlu lezzetler

Yaz sevilen lezzetleriyle geldi. Hafif, sağlıklı yaz sofralarının en popüler yiyeceklerinden biri de kavundur. Sarı rengiyle içerisinde Avitamini bulunduğunu gözler önüne seren kavun, güneşin etkilerini sağlıklı anlamda çoğlaltırken, folik asitle vücudumuzun kansere ve yaşlanma belirtilerine karşı korumaya yardımcı olur. Karpuz gibi, bol miktarda lif içerdiği için midede su tutup tokluk sağlarken sindirim sisteminin de sağlıklı çalışmasına aracı olur. Anayurdu Asya olan kavunun ülkemizde de Kırkağaç, Topatan, Hasanbey gibi bir çok çeşidi var. Osmanlı saraylarında da gerek yemeği, gerek olduğu haliyle oldukça sevilen kavunun, şanına yakışır bir bayramı da var. Sadece Türkmenistan’da kutlanan kavun bayramı, yerel kavunun tanıtılması ve kültürün yaşatılması amacıyla her yıl ağustos ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Yerli ve lezzetli bu kavunları sofralarımızda olduğu gibi bulundurmakla beraber, dondurmayla, salata olarak ve sorbe şekilde de tüketebiliriz. Hem kalorisi düşük, hem de sağlıklı bu besinden biz de bu hafta bir kaç sıradışı tarif verelim istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Kavun Dolması

MALZEMELER

1 büyük olgunlaşmamış kavun(2 kg)

300 gram kuşbaşı dana eti

1 fincan antep fıstığı

1 fincan kırıklanmış badem

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 - 2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Kavunumuzun tepesinden bir kapak açarak içini temizleyelim. Bir çöp şiş yardımıyla dört parmak arayla 8-10 delik açalım. İçine karabiber serpelim. Bir tavada eti kısık ateşte kavuralım. Tuz ve zerdeçal ekleyelim. Eti tavadan aldıktan sonra kalan yağ içinde ıslatıp yıkadığımız pirinçleri kavuralım.

Antep fıstığı ve kırık bademleri ekleyelim. Önce et, sonra pirinç olmak üzere sırayla kavunun içini dolduralım. Kapak parçasını yerleştirip kürdanla sabitleyelim. 100 derecelik sıcak fırında yavaş yavaş 1 saat pişirelim.

Afiyet olsun.

Kavun Salatası

MALZEMELER

3 dilim kavun

1 kase tulum peyniri

1 avuç ceviz içi

6 yaprak aysberg marul

1 tane yeşil limon

Bir avuç nane yaprağı

1 fiske tuz

1 fincan zeytinyağı

YAPILIŞI

Kavunları iri parçalar halinde doğrayalım. Limonları kavunların şekline yakın doğrayalım. Marulları doğrayalım. Ceviz, tulum peyniri, limon, kavun ve nane yaprağını karıştıralım. Tuz ve zeytinyağı ekleyelim.

Afiyet olsun.

Kavun Sorbe

MALZEMELER

300 gram kavun

1 su bardağı süt

4 top sade dondurma

(istenirse bal)

YAPILIŞI

Kavunları doğrayıp buzlukta donduralım. Donmuş kavun ve sütü rondodan geçirelim. Buzdolabında bekletelim.Servise alırken dondurmayı ilave edip tekrar rondodan geçirelim.

Afiyet olsun.

İstersek bu tarife dondurulmuş kavuna nane ve su ekleyip süt ve dondurma kullanmadan da sorbe yapabiliriz.