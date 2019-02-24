Kayı Boyu lezzetleri Anadolu’da yaşıyor

Son yıllarda izleyiciyi ekran başına sabitleyen Diriliş Ertuğrul dizisiyle Türklerin Anadolu’yu vatan yaptıkları günlere geri döndük. Oğuzların Kayı, Dodurga, Karakeçili, Bayat, Alkaravlı, Yazır, Avşar, Kızık, Beg-Dili, Karkın, Bayındır, Çebni, Salur, Eymür, Ala-Yuntlı, Üregir, Yiğdir, Bügdüz, Yıva, Kınık, Karaevli ve diğer boyları bu toprakların dört bir yanında büyük bir medeniyetin Orta Asya’dan gelen tohumlarını saçtılar. Geçen hafta biz de Kızılırmak kıyılarındaydık. Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde Kayı Boyu’na mensup köylerin sıcak ev sahipliğinde yörenin mutfak kültürünü öğrenme imkanı bulduk.

GELENEK DEVAM EDİYOR

Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen kadim Türk Kültürü’ne ait gelenekleri koruyan köylerde Türklerin Orta Asya mutfak kültürüne dair izleri de görmek mümkün. Örneğin, hala Orta Asya eski kültüründeki gibi işkembeyi kurutup saklıyorlar. Hatta artık konservesini yapar olmuşlar. Bu kuru veya konserve işkembeyi ¾ sirke, ¼ su ölçüsü ile kaynatarak “sirkeli” adını verdikleri bir yemek yapıyorlar. Bölgede son yıllarda Oğuzlar77 adıyla yörenin coğrafi işaretini almış olan Aliağa Cevizi en çok yetiştirilen ürün. Kabuğu çok ince, içi ak mı ak bu ceviz çeşidi, sahip olduğu ünü fazlasıyla hak ediyor. Cevizin dışında hayvancılığın da ön planda olduğu köylerde çörek otlu, yağlı ve uzayabilen peynirler yapılıyor.

BİRÇOK MEYVENİN REÇELİ YAPILIYOR

Ayvadan kozalağa, alıça birçok meyvenin reçel ve marmelatı yöresel ürünlere renk katan diğer tatlar. Oğuzlar’da turşu için özel bir fasulye çeşidi de yetiştiriliyor. Birçok şifalı bitkinin kendiliğinden yetiştiği coğrafyada taş değirmenlerde öğütülen buğdaylar ekmeğe dönüşüyor, Dodurga’nın kabuğu bir kez alınmış pirinçleri organik kaz etiyle pilava dönüşüyor. Ben bu hafta Kayı Boyu’nun bu yüzyıldaki mirasçılarının mutfak kültüründen birkaç tarifi evlerinize taşımak istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

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AYVA PELTESİ

MALZEMELER

- 2 kg ayva

- 4 litre su

YAPILIŞI

Ayvaları yıkadıktan sonra dörde bölelim. Bol su ile tencereye koyalım. En küçük ocakta, kısık ateşte ayvalar iyice eriyene kadar pişirelim. Ayva püresini bir bez torbaya dolduralım ve suyunu alalım. Aldığımız suyu bir kez daha pürenin üzerine döküp tekrar süzelim. Ayva suyunu tencereye alıp kısık ateşte koyulaşana kadar pişirelim. Bir tepsiye döküp soğutalım ve dilimleyelim.

Afiyet olsun.

SÖBELEK MANTARI DOLMASI

MALZEMELER

- 10 tane söbelek mantarı

- Bir su bardağı pirinç

- 300 gram tereyağı

- Bir fiske tuz

- Kekik, nane, karabiber

- Dört su bardağı su

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp 15 dakika ıslatalım. Az miktarda tereyağı ile tavada biraz kavuralım, tuz ve baharatları ilave edelim. Söbelek mantarların pirinçle gevşekçe dolduralım. Bir tencereye dizip suyu ilave edelim ve kısık ateşte pişirelim. Bir tavada tereyağını erittikten sonra mantarları hafifçe kızartalım.

Afiyet olsun.