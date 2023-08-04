Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor: Bulana 1 milyon TL ödül

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 49 gündür devam ediyor. Sabah gazetesinin haberine göre; Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg, eşini sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı. Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız." dedi.

Tüm Balıkesir'den ve Türkiye'den de yardım istediğini duyuran Angela Berzeg, "Lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor." ifadelerini kullandı.

Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var." dedi. Ünlü ekonomistin çok doğrucu, disiplinli, prensipli ve şahsına münhasır biri olduğunun söyleyen Berzeg, "Onu tanımlamak çok zor, onu bir kalıba koyamayız. O kadar dürüst biridir ki; yaptığı iş ya da bulunduğu ortam herhangi bir yanlışlık barındırıyorsa orayı hemen terk eder." ifadelerini kullandı. Angela Berzeg, şöyle devam etti: "Onu tanıdığım ilk günden beri içinde hep Türkiye'ye dönme isteği vardı. O, Türkiye'ye hizmet etmek istiyordu. Biz Washington ve Suudi Arabistan'da yaşadık. Sonra da Türkiye'ye geldik. Onun Türkiye sevgisi aileye duyulan özlem değildi tamamen ideolojikti. İdeolojileri arasında Türkiye'ye fayda sağlamak vardı her zaman."