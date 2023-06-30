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Berzeg’den 14 gündür haber yok

Tatil için geldiği Balıkesir Gönen’de 14 gün önce köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Prof. Dr. Korhan Berzeg hâlâ bulunamadı. Bölgeden geçen araçların plakaları tek tek incelenirken, yakınlarının ve çevredeki kişilerin de telefon görüşmeleri kontrol ediliyor.

04:00 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Profesör Berzeg için teknik arama başladı.

Profesör Berzeg için teknik arama başladı.

ABD’de Dünya Bankası’nda ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Prof. Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için İngiliz eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen’in Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi. 17 Haziran’da, köpeğiyle yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara arama kurtarma dernekleri, STK’lar, çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri, dağcı grupları ile köylüler de katıldı.Ankara tarafından özel olarak görevlendirilen, Bursa Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek veriyor.

YIRTICI KUŞLAR DA TAKİP EDİLİYOR

Havadan drone ile de destek verilen arama çalışmaları, 14’üncü günde de devam ediyor. Ekipler, Gönen’in yüksek rakımlı mahalleleri ile Berzeg’in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi’nin çevresindeki 4 mahallede de arama yaptı. Ormanda ve ovada çalışmalarını sürdüren ekipler, yırtıcı kuşları da takip ediyor. Arama alanı genişletilirken, Berzeg ile Doberman cinsi köpeği Tina’nın izine hala ulaşılamadı.

PLAKALAR TEK TEK İNCELENİYOR

Korhan Berzeg’in kaybolduğu iddia edilen bölgenin 3-4 kez tarandığını söyleyen Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, “Özel ekipler saha araştırması yaptı, aile ve çevredekilerin ifadesine başvuruldu. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Fiziki arama sürerken, teknik arama boyutuna da geçtik. Bölgeden geçen araç plakaları tek tek inceleniyor” diye konuştu.



#Korhan Berzeg
#Arama Kurtarma
#JAK
#JASAT
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