Kazım Karabekir’in kızı Tvnet'te babasını anlattı: Trabzon Ermenileri Kazım Karabekir’e ‘yetim babası’ derdi

Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden biri olan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Tvnet'in konuğu oldu. Kazım Karabekir'in Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği mücadeleyi anlatan Timsal Karabekir, babasının anıları üzerinden 1915 olaylarına ilişkin pek bilinmeyen gerçekleri aktardı:

"Yakılan ve kazığa oturtulanlar bizim insanlarımızdı"

"Kars olsun Erzurum olsun yanmış yakılmış içinde tek bir canlı insan kalmamış. Ahırlara tıkılarak yakılan, kazığa oturtulanlar bizim insanlarımızdı. Bizim soyumuza göz dikilmişti. Kazım Karabekir bu zamanda Nahçivan’a geçti. Oranın kurtuluşunu sağladı. Amacı Bakü’ye gitmekti ama daha geçemeden geri dön emri aldı Mondros Ateşkes imzalandığı için.

"Ermenilerin suçlayacağını düşünerek vesikalar gönderdi bastırılması için"

İstanbul’a döner dönmez Harbiye Nazırı Abdullah Paşa’yı ziyaret ediyor. Ona diyor ki 'Ben size Ermeni zulmünü içeren vesikalar gönderdim niye bastırmadınız. İleride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklar. Paşanın cevabı 'bunlardan hiçbir haberim yok' oluyor. Kendi imkanlarıyla bastırıyor. 'Fransızcaya çevrilmeli ki ecnebiler de bunları anlasın' diyor.

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ABD'li generalin raporu: Türkler öz yurdunda Ermeni zulmüne uğradı

İkinci kez Anadolu’ya geçince Erzurum kongresi öncesi bir Amerikalı General Erzurum'a gelmiş rapor yazacak. Birinci raporun konusu 'Erzurum bir Türk yurdu mudur Ermeni yurdu mudur?' Generali kaleye çıkartıp 'ölülerimiz söylesin kimin yurdu' diyor. Bir uçtan bir uca kadar Müslümanların mezarlığı var. Bunun üzerine "Erzurum Türk yurdu" yazmıştır ABD'li general.

Amerikalı generalin ikinci raporunun konusu ise 'Türkler Ermenilere nasıl davranmıştır'. Generalin bugün Amerikan arşivindeki bu soruya dair sözleri şudur: 24 Nisan'da Amerikan Senatosu'na sunduğum rapor şudur: "Esas katledilen öz yurtlarından Türklerdir. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır"

"Trabzon Ermenileri Kazım Karabekir’e ‘yetim babası’ derdi"

Yeni açılan Meclis, Kazım Karabekir'e düşmanı püskürtme emri veriyor. Kazım Karabekir ikinci kez Kars'ı kurtarıyor. Ermeniler yurdumuzdan giderken Kazım Karabekir'e veda mektubu veriyor. Bundan böyle 'ne kötü nazarıyla ne de silahıyla Türk'e karşı gelmeyeceğiz'."

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Kazım Karabekir yetim kalmış binlerce Türk ve Ermeni çocuğa da babalık ediyor. Kazım Karabekir'e çocuklar yaptığı resmi veriyor. Yetimler babası Karabekir paşa yazıyor üstünde. Trabzon Ermenileri Kazım Karabekir’e ‘yetim babası’ derdi

Kazım Karabekir'in o portresi

👉“Kars’ı kurtarmak Kazım Karabekir’in çocukluk hayaliydi”



👉“Trabzon Ermenileri Kazım Karabekir’e ‘yetim babası’ derdi”



Kurtuluş Savaşı’nın sembol ismi Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, 1915’i ve babası Kazım Karabekir’in anılarını #TVNET’te anlattı. 📌 pic.twitter.com/9QM0nxMn2p — TVNET (@tvnet) April 28, 2021

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