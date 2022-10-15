​Kedi ve kitap.

Adı Pofuduk. Hikâyesi şöyle: Yıllar önceydi. Kızlarım Zeynep ve Elif, “Kedi isteriz” diye tutturmuşlardı. Kabul ettik mecburen. Onu bulup getirdiler. “Pofuduk olsun adı” dediler. Minicik, ürkek bir yavruydu, büyüdü. Artık aileden. Geçenlerde Cihan Aktaş’ın Şair ve Gecekuşu’nu (İz Yayıncılık) okuyordum. Bir ara kitabı koltuğun kenarına bırakıp mutfağa geçtim. Döndüğümde bu manzarayla karşılaştım ve hemen kayda aldım. Sonra ortaya bu metin çıktı. Cihan Abla’nın romanı mı? Okuyun derim, pisiciği uyandırmadan!