Kedili ve kitaplı karma bir dünya

Usta illüstratör ve ressam sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Karma” başlıklı sergisi Brieflyart’ta sanatseverlerle buluştu.

Çalışmalarında sürrealizmin ve grafik öğelerin gözlemlendiği sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Karma isimli sergisinde 1980-2022 arasında ürettiği eserlerden bir seçki sunuluyor. Küratörlüğünü Nilgün Yüksel’in yaptığı sergide yağlıboya tuval eserleri ve fine art edisyonlu baskı çalışmalarının yanı sıra baskı üzerine sanatçının müdahale ettiği karışık teknik eserleri de olmak üzere 30’dan fazla eser yer alıyor. Kedili ve kitaplı çizimleriyle hafızalara kazınan Ekşioğlu, bu sergisinde de izleyicileri kedilerden ve kitaplardan ilham alan bir yolculuğa çıkarıyor.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu

ANADOLU’DA BÜYÜMÜŞ BİR RESSAM

Sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu, söyleşilerinde maviden, yeşilden, elmadan söz eder. Mavi ile yeşilin birbirine girdiği, elmaların yetiştiği bir Anadolu kenti olan Ordu’da büyümüştür. Kuşlar, salt simgesel figürler değil, büyüdüğü koşullardan kalan imgelerdir. Renk ve biçim, çocukluğunun görsel belleğinden derledikleri ile ortaya çıkar. Öyküsellik, keskin bir ironi ile kesişir onun yapıtlarında, bakışta anlam netleşir. Gürbüz Doğan, anlatır; birkaç çizgi, imge ve figürle…

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Kedilerin ironik bakışı, kuşların umudu, kitapların ağırlığı, zamanın saatlerle ortaya çıkan kaotik devinimi, merdivenlerin yukarıya sonsuza uzanışı, bazen yaşamımızda iz bırakmış kimliklere saygı duruşu; salt sanatçının değil bütün bunları içselleştirmiş diğerlerinin de seçimidir. Sanatçı malzemesini seçer, onu tekniği, birikimi, duyarlılığı ile harmanlar. Sonunda izleyiciye kalan kendi seçimleriyle yüzleşmedir.

ÖDÜLLÜ BİR İSİM

Çalışmaları 30’a yakın ülkede yayımlanan sanatçının illüstrasyonları The New Yorker Dergisi’nde sekiz defa kapak olarak kullanıldı. Ayrıca Forbes Dergisi’nde, New York Times Real Estate ekinin kapağında, op-ed sayfası ve Book Review ekinde illüstrasyonlarına yer aldı. UNICEF Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun 2 adet çalışmasını kartpostal olarak yayımladı. 27 uluslararası, 44 ulusal olmak üzere toplam 71 ödül alan Ekşioğlu, 2006 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor.

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Yurtiçi ve yurt dışında bugüne kadar 37 kişisel sergi açan sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun mini bir retrospektif sergi mahiyetinde olan “Karma” başlıklı son sergisi 4 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında Brieflyart’ın Gümüşsuyu’ndaki galerisinde görülebilir.