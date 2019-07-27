Hayat Kendine özgüKıbrıs mutfağı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kendine özgü Kıbrıs mutfağı

Kıbrıs mutfağı reçellerden et yemeklerine birbirinden farklı lezzetler sunuyor. Ada, hemen her yemeği, örneğin kebapları kendi özgün yorumuyla yeniden tasarlamış, ortaya başka bir yerde rastlanmayan hoşluklar koyuvermiştir.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Kıbrıs
Kıbrıs

Akdeniz’in bizim için en güzel adası Kıbrıs, mutfağıyla da çok özeldir. Tarih boyunca bir çok farklı uygarlığın egemenliğine girmiş bu topraklarda değişik mutfak kültürlerine rastlarız. Fakat elbette Kıbrıs yorumu ve farkıyla. Ada, hemen her yemeği, örneğin kebapları kendi özgün yorumuyla yeniden tasarlamış, ortaya başka bir yerde rastlanmayan hoşluklar koyuvermiştir.

Elbette sadece Kıbrıs’a özgü tatlar da söz konusu. Mesela sadece Nil Nehri çevresi ile Kıbrıs’a yetişen yeşil yapraklı bir bitki olan molehiya, reyhan ile nane arasındaki tadıyla hoş bir yemeğe dönüşür Adada.

MUHTEŞEM TATLAR

Bahsetmeden geçemeyeceğim bir başka lezzette “samarella”. Samarella yapılırken keçi eti tuz ve kekik ekleyip çam ağacı dalları arasında kurutuluyor. Fermente olmasını sağlamak için keçiboynuzu ağacı yaprakları altına seriliyor. Böylece muhteşem bir tat çıkıyor ortaya.

Macun adı verilen reçeller, cevizden, karpuz kabuğundan, üzümden yapılıyor. Adaya özgü zeytin de muhakkak tadılması gerekenlerden.

Bugün, Kıbrıs Türk Mutfağı’nın sevilen lezzetlerinden bir kaçının tarifini paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

PİLAVUNA

MALZEMELER

Hamuru için : l 4 su bardağı un Bir kase yoğurt Bir fincan zeytinyağı

Bir çay bardağı süt Bir tatlı kaşığı maya Bir çay kaşığı tuz

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İçi için: 600 gram hellim peyniri 400 gram lor peyniri 3 yumurta

Bir tatlı kaşığı çörek otu Bir çay kaşığı kekik Bir yemek kaşığı kuru nane

Bir avuç kuru üzüm Bir dolu fincan irmik

Pilavuna

ŞEFTALİ KEBABI

MALZEMELER

250 gram dana kıyma

250 gram kuzu kıyma

Bir kuru soğan

Bir kuzu gömleği

Bir çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kuzu gömleğini 50-60 derece suya ıslatıp bir saat dinlendirelim. Kuru soğanı rendeleyelim. Kıymaları soğan ve tuz ilave edip hamur haline gelene kadar yoğuralım. Köftelik eti iri ve oval köfteler yapalım. Kuzu gömleğini yaklaşık üç parmak eninde şeritler halinde keselim. Her bir köfteyi kuzu gömleğe bir kez saralım. Şişlere dizip ızgarada pişirelim.

Afiyet olsun.

Şeftali Kebabı
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