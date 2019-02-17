Hayat Kenevir bize ilaç gibi gelecek
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kenevir bize ilaç gibi gelecek

Tarihin farklı dönemlerinde bambaşka amaçlarla kullanılan kenevir, şifa veren yanıyla sofralarımıza konuk oluyor. Zamanla eski kıymetli günlerine dönmeye başlayan, vitamin ve lif açısından zengin kenevir tohumunu Kenevir Helvası ve Çedene Kavurgası içinde beğeninize sunuyoruz.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Kenevir
Kenevir

Son günlerde, unutulmaya yüz tutmuş bir değerimizi yeniden yaşamımıza aldık. Osmanlı Donanması’nda halat, 1920lerde kağıt, yakın zamanda otomotiv sektöründe güvenli bir üretim malzemesi olmuş kenevir. İlaç sanayiinden giyime birçok alanda olduğu gibi mutfakta da yer edinmiş bir bitki. Birçok B grubu vitamini, A vitamini, magnezyum, kalsiyum, potasyum, çinko ve fosfor gibi temel vitamin ve mineralleri, çoklu doymamış yağ asitleri içeren kenevir tohumu aynı zamanda çok zengin bir protein kaynağı.

YÖRESEL TATLARDA YER BULDU

Eski zamanlarda içerdiği besin öğeleri ve lifler sayesinde şifa olarak görülüyor, özellikle ağrı kesici karışımlar yaparken tohumuna yer veriliyordu. Orta Anadolu’da, “kavurga” adı verilen kışlık çerezin içinde bulunur, Konya’da helva, Gaziantep’te özellikle Ramazan ayında fırınlarda pişirilen kahkenin içinde yer bulurdu. Hamurundan içeceğine bir ok hali Anadolu sofralarını yıllarca süsledi. İnşallah bugünden sonra da eski değerini bulup o zengin ve organik besin deposu haliyle hayatımızda yerini alacak. Bugün eski tarifelere gidelim ve kenevir tohumu, bilinen diğer adıyla çedenenin tariflerine bir göz atalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

ÇEDENE KAVURGASI

MALZEMELER

- 2 su bardağı bütün buğday

- 1 su bardağı kabak çekirdeği

- 1 su bardağı keten tohumu

- 1 su bardağı kenevir tohumu

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- 1 çay bardağı tuz

YAPILIŞI

Kenevir tohumlarını üzerine bir, iki tatlı kaşığı tuz koyup sıcak su ile bir saat ıslatalım. Buğdayların üzerine de bir iki tatlı kaşığı tuz ilave edip sıcak su ekleyelim, bir saat dinlendirelim. Kenevir tohumunu ve buğdayları süzüp alalım. Bir döküm tavayı kızdıralım, kenevir tohumunu rengi değişene ve çıt çıt ses çıkarana kadar kavuralım.Kalınca katladığımız bir bezin içine koyup saralım. Aynı tavada buğdayları sararıp çıtır çıtır ses çıkana kadar kavuralım. Keten tohumu ve kabak çekirdeğini ısıtalım. Bütün malzemeleri karıştıralım ve servise alalım.

Afiyet olsun.

KENEVİR HELVASI

MALZEMELER

- 2 su bardağı kenevir tohumu

- 2 su bardağı pekmez

- 1 çay bardağı leblebi tozu

- 1 çay bardağı ceviz içi

- 1 çay bardağı fındık

- 1 çay bardağı badem

YAPILIŞI

Kenevir tohumlarını bir tavada kısık ateşte rengi koyulaşana kadar kavuralım. Badem, ceviz ve fındığı iri iri kıyalım. Ayrı bir yerde, bir tencerede pekmezi kaynatalım. Ceviz, badem, fındık ve kenevir tohumunu kaynayan pekmeze ilave edip karıştıralım. Leblebi tozunu tatlıyı koyacağımız kabın içine yayalım. Pekmezli karışımı üzerine kalın bir tabaka halinde döküp ıslattığımız bir kaşıkla üzerini düzeltelim. Bir kağıt havluyla üzerini örtüp soğutalım. Buzdolabında dinlendirelim ve dilimleyip servise alalım. Afiyet olsun.

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