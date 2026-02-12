Yeni Şafak
Kilo vermek için başladığı sporda Avrupa şampiyonu oldu

18:3812/02/2026, Perşembe
IHA
23 yaşındaki Ece Asude Ekiz
Sakarya'da 9 yıl önce kilo vermek amacıyla boks sporuna başlayan Ece Sude Ekiz, bugüne kadar 20'den fazla madalya kazanarak 2019 yılında Avrupa Şampiyonluğu kupası aldı. 23 yaşındaki Ekiz, "9 yıl önce boks sporuna kilo verme hedefiyle başlamıştım. Şimdiki en büyük hedefim ise 2028 Olimpiyatları’na katılarak bayrağımızı orada dalgalandırmak" ifadelerini kullandı.

Sakarya’da 9 yıl önce kilo vermek amacıyla boksa başlayan 23 yaşındaki Ece Asude Ekiz, kariyerine 7 Türkiye şampiyonluğu ve bir Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Milli boksör, şimdilerde 2028 Olimpiyatları’nda ringe çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ece Asude Ekiz, boks branşındaki 9 yıllık serüveninde disiplinli çalışmasıyla dikkat çekiyor. 14 yaşında eldivenleri giyen ve antrenörü Muhammet Ali Keskin yönetiminde hazırlıklarına devam eden Ekiz, bugüne kadar 20’den fazla madalya kazandı. 11 kez milli formayı giyen genç sporcu, 2019 yılında kazandığı Avrupa Şampiyonluğu kupasının ardından gözünü dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlara dikti.


"Kilo verme hedefiyle başlamıştım"

Boks sporuna başlama sürecini ve hedeflerini anlatan Ece Asude Ekiz,
"9 yıl önce boks sporuna kilo verme hedefiyle başlamıştım. Bugün geldiğim noktada 100’den fazla kez ringe çıktım. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttum. Bu tarif edilemez bir gurur. Şimdiki en büyük hedefim ise 2028 Olimpiyatları’na katılarak bayrağımızı orada dalgalandırmak"
dedi.



