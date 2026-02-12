Kilo vermek için başladığı sporda Avrupa şampiyonu oldu

"9 yıl önce boks sporuna kilo verme hedefiyle başlamıştım. Bugün geldiğim noktada 100’den fazla kez ringe çıktım. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttum. Bu tarif edilemez bir gurur. Şimdiki en büyük hedefim ise 2028 Olimpiyatları’na katılarak bayrağımızı orada dalgalandırmak"