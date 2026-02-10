Yeni Şafak
Gençleri uyuşturucudan kurtaran şampiyon: Yılmaz Aydın

Furkan Erten
17:3510/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Yılmaz Aydın sporla gençleri bağımlılıktan kurtardı.
Endonezya’nın milli sporu olan Pencak Silat’ı 45 yıldır Türkiye’de öğreten Yılmaz Aydın’ın bu alanda altı dünya altı da Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Yılmaz, gençleri madde batağından nasıl kurtardığını Yeni Şafak'a anlattı.

Türkiye Pencak Silat Federasyonu’nu kurarak başkanlığını yürüten Yılmaz Aydın, ayrıca bu sporun uluslararası yönetiminde de yer alıyor. Endonezya’nın fahri elçilik unvanı verdiği Aydın, İstanbul sokaklarını gezerek uyuşturucuya bulaşmış gençleri sporla kurtarıyor. Aydın, "Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler. Haftanın belirli günlerinde burada sporumuzu yapıyoruz. Bizim arzumuz, gayemiz sokakta esrar, eroin içen çocukları kurtarmak. Onları ben kurtarıyorum. 380 tane çocuğu bağımlıktan ben kurtardım. Bu bana yeter işte. Bunların duaları bana yeter" diyor. Röportajın tamamını YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz.


