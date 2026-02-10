Yeni Şafak
Le Trio Joubran Ramazan ayında Türkiye turnesine çıkıyor

Le Trio Joubran Ramazan ayında Türkiye turnesine çıkıyor

14:1810/02/2026, Salı
Filistin’in güçlü müzikal mirasını dünyaya taşıyan Le Trio Joubran, enstrümantal müziğin evrensel diliyle dinleyicilere duygusal ve etkileyici bir konser deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Filistinli dünyaca ünlü müzik topluluğu Le Trio Joubran, Ramazan ayının manevi atmosferinde Adana, Gaziantep, Ankara ve Konya’da dinleyicilerle buluşacak.

Dünyaca ünlü Filistinli müzik topluluğu Le Trio Joubran, Ramazan ayı kapsamında düzenlenecek özel Türkiye turnesiyle dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Udun derin ve etkileyici tınılarını modern yorumlarla buluşturan topluluk, “acı, direniş ve umut” temalarını sahneye taşıdığı performanslarıyla dünya çapında büyük beğeni topluyor.

Sanatçılar, Türkiye’de gerçekleştirdikleri son performanslarda da büyük ilgi gördü. 10 Ocak’ta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konser unutulmaz bir geceye sahne olurken, 13 Ocak’ta Bursa konseri aynı coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti. Topluluk ayrıca 15 Ocak’ta Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen özel etkinlikte, seçkin davetlilere yönelik sahne alarak büyük beğeni topladı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşecek Türkiye turnesi kapsamında sanatçılar dört farklı şehirde sahne alacak
  • 8 Mart 2026, Pazar – 21:30
  • Adana – Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi
  • 9 Mart 2026, Pazartesi – 21:30
  • Gaziantep – Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi
  • 10 Mart 2026, Salı – 21:30
  • Ankara – CSO ADA Ankara Ziraat Bankası Ana Salon
  • 11 Mart 2026, Çarşamba – 21:30
  • Konya – Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne

Filistin kültürünün güçlü müzikal mirasını uluslararası sahnelere taşıyan Le Trio Joubran, enstrümantal müziğin evrensel dilini kullanarak dinleyicilere hem duygusal hem de sanatsal açıdan unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Türkiye turnesinin, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhuna anlamlı bir katkı sunması bekleniyor.

TOKİ Çankırı kura çekilişi listesi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri