Le Trio Joubran Ramazan ayında Türkiye turnesine çıkıyor

Dünyaca ünlü Filistinli müzik topluluğu Le Trio Joubran, Ramazan ayı kapsamında düzenlenecek özel Türkiye turnesiyle dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Udun derin ve etkileyici tınılarını modern yorumlarla buluşturan topluluk, “acı, direniş ve umut” temalarını sahneye taşıdığı performanslarıyla dünya çapında büyük beğeni topluyor.

Sanatçılar, Türkiye’de gerçekleştirdikleri son performanslarda da büyük ilgi gördü. 10 Ocak’ta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konser unutulmaz bir geceye sahne olurken, 13 Ocak’ta Bursa konseri aynı coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti. Topluluk ayrıca 15 Ocak’ta Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen özel etkinlikte, seçkin davetlilere yönelik sahne alarak büyük beğeni topladı.

Filistin kültürünün güçlü müzikal mirasını uluslararası sahnelere taşıyan Le Trio Joubran, enstrümantal müziğin evrensel dilini kullanarak dinleyicilere hem duygusal hem de sanatsal açıdan unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Türkiye turnesinin, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhuna anlamlı bir katkı sunması bekleniyor.