Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
GENEL SAĞLIK

Kırışıklıklarının önüne geçmenin yolları

Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, “Yaşlanma belirtilerinin başında kuşkusuz ki kırışıklıklar geliyor. Kırışıklıkların oluşmasında bir çok etkili faktör vardır. Ancak bir çok kişinin sorunu haline gelen kırışıkları engelleye yardımcı olacak bazı yollar vardır” dedi.

Haber Merkezi IHA
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Arşiv

Dr. Metehan Özgür, yaşlanma belirtilerinin başında gelen kırışıklıkların giderilmesi hakkında bilgi verdi.

Dr. Özgür, kırışıklıklar hakkına şu tüyoları verdi:

Daha fazla balık tüketin. Balık tüketimiyle alınan omega 3 yağ asitleri; ton balığı, somon, uskumru, alabalık gibi. Balıklarda oldukça zengin olarak bulunur. Bu yağ asitleri vücut için faydalı olmalarının yanı sıra cildi besler ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Cildin genç, dolgun ve diri görünmesini sağlar.

Yeşil renkli besinler: A vitamini cilt için önemli bir vitamindir. Çünkü cilt hücrelerinin güçlenmesini sağlar ve cildi daha canlı ve parlak görünüme kavuşturur. Brokoli, ıspanak, pazı, kabak, maydanoz, pırasa, bezelye gibi. Besinler A vitamini açısında zengindir.

C vitamini cildi gençleştiriyor: Mükemmel etkilere sahip olan C Vitamini cilt lekeleriyle savaşmaya yardımcı olur, kolojen üretimini arttırarak cilde daha genç bir görünüm kazandırır, cilt yüzeyini güçlendirir ve cildi yumuşatıp daha canlı görünüm verir. Cilt tonunu da düzenleyen C Vitamini yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını da geciktirir. Bu vitamin için Portakal, limon, kivi, mandalina, çilek, kavun, yeşil biber, rezene gibi. Besinler tüketebilirsiniz.

Tekrarlayan mimik hareketlerinden kaçının: Gözleri kısarak bakma, kaş çatma, kaş kaldırma gibi. Sürekli tekrarlanan yüz hareketleri ciltte çizgiler oluşmasına neden olur. Ayrıca yüz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına sebep olur. Bu nedenle bu tür mimik hareketlerinden kaçınılmalıdır.”

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National Geographic arşivindeki Türkiye fotoğrafları
FOTOĞRAF 57
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Netional Geographic ilk olarak 1888 yılında yayınlanmaya başladı.
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Türkiye yolculuğuna ise 2001 yılında çıktı.
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2008 yılına gelindiğinde de Netional Geographic, “7 yıl 70 fotoğraf” başlığı ile 1888 ile 2008 yılları arasında Türkiye’de çekilmiş kareleri yayınladı.
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Bu özel seçkide Boğaz’da yalnız bir sandaldan kalabalık bir sokakta ilerleyen at arabasına, 1909 yılında İstanbullu bir ustadan Osmanlı döneminden bir portreye, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Antakya, Bursa’da bir komşu ziyaretinden İzmir’de bir sokak fotoğrafçısına renkli ve zengin panorama sunuyor.
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Bazı fotoğrafların çekim tarihi bilinmezken bazılarının ise fotoğrafçısının kim olduğu belli değil.
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Bu seçkinin ortak noktası ise hatıralarda yer etmiş olmaları.
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Bakalım bu seçki sizi nerelere götürecek.
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National Geographic arşivindeki Türkiye fotoğrafları
National Geographic'in 1888 ile 2008'e yılları arasındaki 120 yıllık arşivinden çıkan Türkiye fotoğrafları, görenleri şaşkına çeviriyor. Geçmişe yolculuğa çıkaran fotoğraflar, adeta hatıraları canlandırıyor. İşte o fotoğraflar:
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