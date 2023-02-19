Kitaplar çocuklara iyi gelecek: Ketebe Yayınları da destek oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihinde, 11 ilimizi etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşanmasının ardından gezici kütüphane araçlarının, depremden etkilenen alanlarda hizmet verebilmesi için kolları sıvadı. Depremin 6. günü yani 11 Şubat’ta Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş’ın çağrısı ile harekete geçen yayınevleri, deprem bölgesindeki çocukların rehabilitasyonu için gezici kütüphanelerine katkı sağlamak amacıyla çocuk kitabı, çocuk dergileri, boyama kitabı, boyama kalemi, yapboz gibi materyalleri Rami Kütüphanesi gibi toplama merkezlerine getirdiler.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Osmaniye illerinde olmak üzere halihazırda toplam 12 noktada gezici kütüphane aracı çadır kentlerde ve diğer uygun alanlarda hizmet veriyor. Hazırlanan 4 araç deprem bölgesindeki görev alanlarına gitmek üzere yolda. 11 araç ise gönderilen bağışlarla hazırlanmaya devam ediyor. Müdürlük, ilerleyen günlerde deprem bölgesinde toplamda yaklaşık 27 noktada gezici kütüphane ile hizmet vermeyi planlıyor. İhtiyaca göre sayının daha da artırılabileceği açıklandı.

Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayacak durumda olan çocuklar için verilen gezici kütüphane hizmetleri arasında boyama kitapları, hikâye kitapları, yapboz oyunlar, öğrenme tabanlı oyunlar, resim çalışmaları, çocuk sineması, yüz boyama ve benzeri etkinlikler de yer alıyor. Yetişkinlere yönelik hizmetler arasında ise kitap temini, psikolojik destek ve psikoterapi, sosyal ilişkiler, benlik saygısı ve umut aşılama gibi destekler sunuluyor.

KETEBE 6 BİN KİTAP BAĞIŞLADI

Gezici kütüphaneler için düzenlenen bu kitap bağışı seferberliğine Alfa Yayınları, Albaraka Yayınları, Erkam Yayınları, Epsilon Yayınevi, Can Yayınları, Everest Yayınları, Remzi Kitabevi, Ketebe Yayınları ve Koridor Yayınları gibi pek çok yayınevi katılıyor. Daha çok okul öncesi ve ilkokul seviyesinde kitaplar bağışlanıyor. Bugüne kadar kampanyaya 5 bin adet kitap bağışlayan Ketebe Yayınları aynı zamanda bölgede yoğun faaliyet gösteren Yetim Vakfı’na da bin adet kitap bağışlayarak bölgedeki çocukların yüzünü güldürmüş. Ayrıca bölgeye gönderilen kitaplar, çocuk edebiyatı editörleri tarafından seçilmiş. Yaklaşık 2 bin kitap ile kampanyaya destekte bulunan Albaraka Yayınları ise bu kitapların bir kısmını Rami Kütüphanesi Derleme Müdürlüğü’ne teslim ederken bir kısmı da sivil örgütlere bağışlamış. Özellikle yayınevinden çıkan “Bot Hikâyesi” ve “Benim Görünmez Evim”, çocukların evlerinden uzak olsalar da yuvalarını her yere taşıyabileceklerini işleyen çocuk kitapları olarak öne çıkıyor. Yayınevi ilerleyen günlerde konteyner kentler kurulduğunda bölgeye olan kitap desteğinin devam edeceğini de duyuruyor. Timaş Yayınları da bölgeye yardıma koşan yayınevleri arasında. Yayınevi ilk etapta Timaş Çocuk, Gülce Kitap, İlk Adım Kitaplığı, Sincap Kitap olmak üzere bölgeye 2 binin üzerinde kitap göndermiş. Kitapların yanı sıra bölgeye oyuncak bağışında da bulunan Timaş, konteyner kent kurulumundan sonra deprem belgelerini yazarlarıyla birlikte ziyaret ederek moral etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor.

GÖNÜLLÜ PERSONELE ÇAĞRI

Gezici kütüphanelerde görev yapmak üzere çağrıya çıkan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü afet bölgelerinde çalışacak gönüllü personelini belirledi. Afetlerde psikososyal yaklaşım ve psikolojik yaklaşımı da dikkate alan müdürlük, afet bölgesinde görev alacak gönüllü personeli için psikolojik ilk yardım ve afetzedelerle iletişim konularında Sağlık Bakanlığı iş birliği ile eğitim programı hazırlıklarını da takip ediyor. Ayrıca etkinlikler esnasında personelin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin yol gösterici bir kılavuz oluşturulmuş.



