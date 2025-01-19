Kıymetli hattatların elinden Aşkın Sureti

Hilye-i Şerifelerin Hz. Fatma’nın, vefatından sonra Hz. Muhammed’i görememe endişesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığından bahseden Yıldız Holding Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören, “Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali’ye, ‘Sen benim hilyemi yaz, onu gören, beni görmüş gibi olur’ der. Hilyeler, bu kutlu hadisin üzerine ortaya çıkan bir yazı formudur. Dolayısıyla bu Hadis-i Şerif’ten yola çıkarak ilk hilyeyi Hz. Ali’nin yazdığını söyleyebiliriz” diyor.

Hilye-i Şerifelerin Osmanlı döneminde yeni bir üsluba kavuştuğu bilgisini veren Gören, “17. asırda ekol sahibi hattat Hafız Osman Efendi Türk hat sanatına yeni bir form katmıştır. Bu formun ismi ‘Hilye-i Şerife’dir. Hafız Osman’dan bugüne geçen yaklaşık 4 asır boyunca hattatlarımız Hilye-i Şerifeler yazmışlardır” ifadelerini kullanıyor. Hazırladıkları kitapta da 47 Hilye-i Şerife’nin hikâyesine, yazı ve bezeme özelliklerine dair bilgilerin yer aldığını söyleyen Gören, “Her kitabın bir hikâyesi vardır. Bu eserin hikâyesi ise 2022 yılının ramazan ayına dayanıyor. Yıldız Holding, her ramazanda İslam-Türk sanatlarına dair bir sergi düzenler. Murat Ülker Bey, o ramazan ayında düzenlenen ‘Çamlıca’nın Güzelleri’ sergisinde, bu sergide de 3 eseri bulunan hattat Mehmet Fehmi Efendi’nin sülüs güzeli bir yazısını görmüş. Daha sonra bu sergiyle ilgili yazdığım bir yazı üzerine, kendisi beni aradı ve ‘Bizim hilye koleksiyonumuzla ilgili bir kitap hazırlamak ister misin’ dedi. Yaklaşık iki yıl süren çalışmanın sonucunda bu kıymetli eseri hazırladık” açıklamasını yapıyor.