Kıymetli hattatların elinden Aşkın Sureti

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan Hilye-i Şerifeler, “Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler” isimli sergi ve kitap ile sanatseverlere sunuluyor. Sergide aralarında Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 Hilye-i Şerife yer alıyor.
Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksi-yonu’nda yer alan Hilye-i Şerifeler, “Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler” isimli kitapta bir araya getirildi ve kitaptaki eserlerden oluşan sergi, Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde ziyarete açıldı. Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören tarafından yayına hazırlanan “Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler” kitabında, aralarında Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın yanı sıra hattat Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk, Ferhat Kurlu, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Abdi, Ary Faris Kader, Zeyad Hayder Abdullah el-Mühendis ve İsmail Öztürk’ün de yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 Hilye-i Şerife yer alıyor.
Hilye-i Şerifelerin Hz. Fatma’nın, vefatından sonra Hz. Muhammed’i görememe endişesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığından bahseden Yıldız Holding Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören, “Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali’ye, ‘Sen benim hilyemi yaz, onu gören, beni görmüş gibi olur’ der. Hilyeler, bu kutlu hadisin üzerine ortaya çıkan bir yazı formudur. Dolayısıyla bu Hadis-i Şerif’ten yola çıkarak ilk hilyeyi Hz. Ali’nin yazdığını söyleyebiliriz” diyor.
İki yıl süren kıymetli bir çalışma
Hilye-i Şerifelerin Osmanlı döneminde yeni bir üsluba kavuştuğu bilgisini veren Gören, “17. asırda ekol sahibi hattat Hafız Osman Efendi Türk hat sanatına yeni bir form katmıştır. Bu formun ismi ‘Hilye-i Şerife’dir. Hafız Osman’dan bugüne geçen yaklaşık 4 asır boyunca hattatlarımız Hilye-i Şerifeler yazmışlardır” ifadelerini kullanıyor. Hazırladıkları kitapta da 47 Hilye-i Şerife’nin hikâyesine, yazı ve bezeme özelliklerine dair bilgilerin yer aldığını söyleyen Gören, “Her kitabın bir hikâyesi vardır. Bu eserin hikâyesi ise 2022 yılının ramazan ayına dayanıyor. Yıldız Holding, her ramazanda İslam-Türk sanatlarına dair bir sergi düzenler. Murat Ülker Bey, o ramazan ayında düzenlenen ‘Çamlıca’nın Güzelleri’ sergisinde, bu sergide de 3 eseri bulunan hattat Mehmet Fehmi Efendi’nin sülüs güzeli bir yazısını görmüş. Daha sonra bu sergiyle ilgili yazdığım bir yazı üzerine, kendisi beni aradı ve ‘Bizim hilye koleksiyonumuzla ilgili bir kitap hazırlamak ister misin’ dedi. Yaklaşık iki yıl süren çalışmanın sonucunda bu kıymetli eseri hazırladık” açıklamasını yapıyor.
“Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler” kitabında yer alan eserlerden oluşan sergi, 28 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.