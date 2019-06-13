Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya

Türk Kızılayı, bağışlarından dolayı 152 kişi ve kuruluşa madalya verdi. Altın madalyaya layık görülen Albayrak Vakfı’nın madalyasını Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’a Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık verdi.

Dünyanın dört bir yanındaki yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatan Türk Kızılayı, bağışçılarını unutmadı. Kızılay, dün, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda madalya töreni düzenledi.

Kızılay’a 2 milyon ve üzerinde bağış yapanlara platin, 2 milyon ile 500 bin arasında bağışta bulunanlara altın, 250 bin ile 500 bin lira arasında bağış yapan kişi ve kuruluşlara gümüş madalya verildi. Küçük yaşta yardım kampanyası başlatan veya katkı veren çocuklara da hediye takdim edildi.

SEMBOLİK BİR TÖREN OLDU

Albayrak Vakfı da Türk Kızılayı tarafından madalya alanların arasında yer aldı. Törene vakıf adına Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Mesut Albayrak’a madalyalarını takdim etti.

Törenin düzenlendiği gecede 59 kişiye platin, 61 kişiye altın ve 32 kişiye gümüş madalya verildi.

Törenin düzenlendiği gecede 59 kişiye platin, 61 kişiye altın ve 32 kişiye gümüş madalya verildi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, “Kızılay, bir buçuk asırdır gönüllülerinin ve bağışçılarının gücü ile dallarını yeryüzüne uzatıyor Bu tören aslında sembolik bir anlam taşıyor. Gönül isterdi ki azından, çoğundan paylaşan, gerektiğinde kanını, kök hücresini, gerektiğinde kolundaki bileziğini veren milyonlarca bağışçımız ve gönüllümüzün tamamı için bir tören düzenleyelim” dedi.