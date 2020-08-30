Kokusunda huzur var

İstanbul’un en renkli ve hareketli yerlerinden biri de Nişantaşı. Bir semt düşünün 1700’lü yıllara uzanan tarihiyle, Avrupa yakasının göz bebeği. Bu hafta, modası geçmeyen semtin çiçeği burnunda mekanı Have Some Coffee’deyiz. Nişantaşı’nın zaman zaman artan kalabalığından nefes alıp gizlenebilecek harika bir köşe burası. Hem çalışanlar hem konsept size güzel vakit geçireceğiniz bir zaman aralığı sunuyor. Buraya geldiğinizde dilerseniz ufak ve şirin bahçesinde kahvenizi yudumlayabilir ya da içerde, kahve kokusu eşliğinde kitap okuyabilirsiniz. Ağırlıklı olarak kahve ve çayın olduğu menüye serpiştirilen tatlılar da keyfinizi bir o kadar yerine getirecek.

FERAH BİR GÜN VAAT EDİYOR

Sokağın içinden geçerken mekanın girişinde bulunan verandayı boş yakalayabilirseniz oturabilirsiniz. Kafa dinlemek için son derece huzurlu bir yer. Sessizliği, sakinliği ve kahveleriyle iki katlı bir mekan. Tasarım ve müzikle oluşturulan konsept gerçekten çok iyi. Karanlık tasarımı, geniş koltukları, kahve çekirdeği kokusu harika. Nişantaşı’nın hareketli yapısından sığınıp sakin birkaç dakika geçirebileceğiniz bu mekanın farklı bir havası var. Müdavimi olacağınız bu mekan koltukları, ahşap masaları, hasır sandalyeleri, dekoru ve yer tasarımındaki genişliği ile ferah bir gün vaat ediyor.

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