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Kovid-19 saç ve ciltte hasar bırakıyor

Kovid-19, saç derisi zayıf olanlarda saç dökülmesine yol açarken, deri problemleri olanlarda ise kalıcı hasar bırakabiliyor. Uzmanlar Kovid-19’a yakalanma ihtimali göz önüne alınarak bağışıklığın güçlendirilmesine ve saat 22.00 ilâ 03.00 arasındaki uykunun önemine dikkat çekiyor.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Kovid-19 saç ve ciltte hasar bırakıyor
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Omicron varyantı ile birlikte Kovid-19 vakalarında artış yaşandı. Aşı, maske ve mesafe nedeniyle hastalık hafif atlatılsa da bağışıklığın düşmesine neden olan koronavirüs vücuttaki zayıf noktaları hedef alıyor.

Kovid-19, saç derisi zayıf olanlarda saç dökülmesi, deri problemleri olanlarda ise kalıcı hasar bırakabiliyor. Uzmanlar hastaların her an Kovid-19’a yakalanma ihtimalini göze alarak bağışıklıklarını güçlendirmenin önemli olduğunun altını çiziyor.

Dr. Serhat Koran
Dr. Serhat Koran

SAÇLAR DÖKÜLÜYOR

Kovid-19’a yakalanmadan önce bağışıklığı zayıf olan bölgelerin hastalıktan sonra zarar gördüğüne dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, “Kovid-19 zayıf olan bölgeye yerleşiyor ve orayı daha çok etkiliyor. En yaygın görünen hasarlar saç dökülmesi, deride koyuluk ve hafıza kaybı. Saç derisi zayıf olan kişiler Kovid-19’a yakalandıktan sonra birkaç ay içinde saç dökülmesiyle karşılaşabiliyorlar. Ciltte melanin adı verilen kahverengi bir pigment vardır. Bunun sayısı arttığında ciltte koyulaşma meydana gelir. Kovid-19 da ciltteki bu pigmentlerin artmasına neden olabiliyor” dedi.

UYKU ÇOK ÖNEMLİ

Kovid-19’la mücadelede bağışıklığın öneminin altını çizen Koran, “Bu işin temeli sizin bağışıklığınızın ne kadar güçlü olmasında yatıyor. Kovid-19 öncesi ve sonrası bağışıklığı yüksek tutmak gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene önem verilmeli. Hastaların uyku sürelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle akşam 22.00 ile sabah karşı 03.00’de melotonin denen bir hormon salgılanıyor. Bu hormonun özelliği şu bu bizim hücrelerimizdeki atıkları temizliyor” şeklinde konuştu.

Koronavirüsü atlatanların şikayeti: 'Saç dökülmesi' ve 'cilt rengi değişikliği'
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü atlatanların şikayeti: 'Saç dökülmesi' ve 'cilt rengi değişikliği'

Koronavirüs ne zaman bitecek: Aşılar ile ilgili flaş açıklama
FOTOĞRAF 14
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Koronavirüse karşı en etkili aşılardan biri olan Biontech firması Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşı karşıtlarının yanlış bilgi yayarak milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ve onların katili olduğunu belirterek aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalar yaptı.
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Bourla, İsrail televizyonunda yayınlanan röportajında dünyanın birkaç ay içinde neredeyse normale dönmesini beklediğini belirtti.
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Söz konusu röportajda aşılar ile ilgili de konuşan Bourla şirketin tüm Koronavirüs varyantlarını kapsayan bir aşı üretmeyi planlandığını duyurdu.
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Bourla, bugüne kadarki diğer varyantların aksine, sadece Omicron\"un aşılar tarafından sağlanan enfeksiyona karşı korumayı atlayabildiğini, ancak aşılamanın hastaneye kaldırılmayı önlemede etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
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Bourla, 'Omicron'u kapsayan ve diğer varyantları unutmayan bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz. Ve tamamen farklı bir şey çıkmazsa bu bir çözüm olabilir' ifadelerini kullandı.
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'YILDA BİR DEFA YAPILACAK'<br><br>\"Virüs yok edilmeyecek. Virüs önümüzdeki yıllarda bizimle olacak” diyen Bourla, bu aşının yılda bir defa yapılacağı bilgisini paylaştı.
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Süre olarak neden bir yılın seçildiğinin sorulması üzerine Bourla, 'Yılda bir kez insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay. Ayrıca insanların ne zaman aşı yaptırmaları gerektiğini hatırlaması daha kolay olacak' dedi.
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Aşı karşıtları ile ilgili de konuşan CEO, aşı karşıtlarını yanlış bilgi yayarak milyonlarca ölüme neden olmakla ve milyonlarca insanın katili olmakla suçladı.
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Zira Harvard'a göre alan bilim insanları Koronavirüs aşılarıyla ilgili yan etkilerin dörtte üçünün Nocebo etkisi yani kişinin uygulanan tedavinin olumsuz bir etkisi olacağına kendisini inandırması olabileceği sonucuna vardı.
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Araştırma kapsamında ekip plasebo aşı ve gerçek aşı uygulanan 44 bin kişiden gelen geri bildirimleri mercek altına aldı.
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Kendilerine koronavirüs aşısı yapıldığını düşünen deneklerin çoğu aşıdan sonra yan etkiye maruz kaldıklarını bildirdi.
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Deneklerin yüzde 46'sı birinci dozdan sonra baş ağrısı ve bitkinlik yaşadıklarını belirtti bu oran ikinci dozdan sonra yüzde 61'e yükseldi.<br><br>İki gruptan gelen geri bildirimleri karşılaştıran uzmanlar yan etkilerin yüzde 76'sının aslında aşıdan kaynaklanmadığı sonucuna ulaştı.
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NOSEBO ETKİSİ NEDİR?<br><br>Nosebo etkisi, hastanın, kendisine uygulanan tedavinin yan etkiler getireceğine inanmasına verilen addır.<br><br>Hastaya tedavi kapsamında farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç verilse bile hasta yan etiler görüldüğünü belirtir.
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Nosebo etkisi Plasebo'nun olumsuz hali olarak da nitelendirilebilir.
Koronavirüs ne zaman bitecek: Aşılar ile ilgili flaş açıklama
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ne zaman biteceği konusu akılları meşgul ederken, BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'sundan umut veren açıklamalar geldi. Pfizer CEO'su Albert Bourla, dünyanın birkaç ay içinde neredeyse normale dönmesini beklediğini belirtti.


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