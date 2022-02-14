​Kovid-19 saç ve ciltte hasar bırakıyor

Omicron varyantı ile birlikte Kovid-19 vakalarında artış yaşandı. Aşı, maske ve mesafe nedeniyle hastalık hafif atlatılsa da bağışıklığın düşmesine neden olan koronavirüs vücuttaki zayıf noktaları hedef alıyor.

Kovid-19, saç derisi zayıf olanlarda saç dökülmesi, deri problemleri olanlarda ise kalıcı hasar bırakabiliyor. Uzmanlar hastaların her an Kovid-19’a yakalanma ihtimalini göze alarak bağışıklıklarını güçlendirmenin önemli olduğunun altını çiziyor.

Dr. Serhat Koran

SAÇLAR DÖKÜLÜYOR

Kovid-19’a yakalanmadan önce bağışıklığı zayıf olan bölgelerin hastalıktan sonra zarar gördüğüne dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, “Kovid-19 zayıf olan bölgeye yerleşiyor ve orayı daha çok etkiliyor. En yaygın görünen hasarlar saç dökülmesi, deride koyuluk ve hafıza kaybı. Saç derisi zayıf olan kişiler Kovid-19’a yakalandıktan sonra birkaç ay içinde saç dökülmesiyle karşılaşabiliyorlar. Ciltte melanin adı verilen kahverengi bir pigment vardır. Bunun sayısı arttığında ciltte koyulaşma meydana gelir. Kovid-19 da ciltteki bu pigmentlerin artmasına neden olabiliyor” dedi.

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UYKU ÇOK ÖNEMLİ

Kovid-19’la mücadelede bağışıklığın öneminin altını çizen Koran, “Bu işin temeli sizin bağışıklığınızın ne kadar güçlü olmasında yatıyor. Kovid-19 öncesi ve sonrası bağışıklığı yüksek tutmak gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene önem verilmeli. Hastaların uyku sürelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle akşam 22.00 ile sabah karşı 03.00’de melotonin denen bir hormon salgılanıyor. Bu hormonun özelliği şu bu bizim hücrelerimizdeki atıkları temizliyor” şeklinde konuştu.

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