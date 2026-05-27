Kurban keserken bıçaklı kendini yaraladı yaşadıklarını gülerek anlattı: 'Boğa keserken usta bileğimi de kesti'

10:5527/05/2026, Çarşamba
DHA
‘Acemi kasaplar’ hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Adana’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi acil servislere başvurdu. Bileğinden yaralanan şoför Mert Yiğit Öztürk, acil servis önünde yaşadığı olayı gülümseyerek anlattı.

Kentte bayram namazının ardından sabahın ilk saatlerinde kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ‘acemi kasaplar’ hastanelerin acil servislerine başvurdu.

'BOĞA KESERKEN USTA BİLEĞİMİ DE KESTİ'

Kurban kesen ağabeyine yardım ederken bıçağın sağ elinin bileğine gelmesi sonucu yaralanan Mert Yiğit Öztürk (24), Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Öztürk, yaşanan olayı gülümseyerek anlattı.

Şoförlük yapan Öztürk, “Kurbanlık boğa keserken, usta bileğimi de kesti. Ben yardım ediyordum. Sabah 6.00’dan beri 20 boğa kestik. Ben normalde kasap değilim. Şoförlük yapıyorum ama bu işten de anlıyorum. Kasap olan ağabeyime yardım ederken böyle oldu. Üzerimdeki kanlardan dolayı kusura bakmayın. Dikiş atılması lazımmış. Adana Şehir Hastanesi’ne el cerrahına yönlendirdiler. Şimdi oraya geçeceğiz” dedi.

Yaralı Öztürk, ağabeyi ile birlikte motosiklete binip, el sallayarak Adana Şehir Hastanesi’ne geçti.


