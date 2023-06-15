Kutlu insanlar zümresinin son temsilcisi

Bazı yazarlar, şairler vardır vefatlarından sonra hatırlanmaz, hafızalarımızda silinir. Bazıları ise ardından kartopu gibi büyüyen bir şan bırakır. Büyük halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, doğumundan 129 yıl sonra büyük bir vefa ile anılmaya devam ediyor. Vasiyeti üzerine doğduğu topraklarda, bir türlü aydınlanmayan dünyasına ebediyen gözlerini yuman Âşık Veysel, vefat ettiği 21 Mart 1973 tarihinden bu yana her yıl Türkiye’nin birçok yerinde anılıyor. Milli, İslami ve insani bir bakış ile şiirlerinde insani vasıfları öne çıkaran, birlik ve beraberlik ruhunu eserlerine yansıtan ve bu yönüyle de gönüllerde taht kuran bir büyük ozan olarak sesiyle, nefesiyle aramızda yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 30 Aralık günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yayınlanan bir genelge ile vefatının 50. yılı olması sebebiyle 2023 yılı Âşık Veysel Yılı ilan edildi. Bu anlamlı yıla bir armağan da gazeteci, yazar ve edebiyat araştırmacısı Mehmet Nuri Yardım tarafından verildi. Yardım Koca Veysel’i hayatı, anıları ve şiirleriyle anlattığı eser, Bilge Ozan Âşık Veysel Şatıroğlu Akıl Fikir Yayınları arasından okuyucu ile buluştu. Halk edebiyatını gür ve gümrah akan bereketli bir ırmağa benzeten Yardım, bu ırmağın en canlı kısmını halk ozanlarının elinde tuttuğunu ifade ediyor ve “Yüzyıllardan beri milletimize hem edebi gösteren, hem de edebiyatı anlatan bu kutlu insanlar zümresinin son yüzyıl temsilcisi; düşünürümüz, sevginin, iyiliğin, doğrulun, erdemin ve inançlı yolun öncüsü, şairimiz Âşık Veysel Şatıroğlu’dur” diyor.