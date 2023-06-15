Kutlu insanlar zümresinin son temsilcisi

Aşık Veysel.
Bazı yazarlar, şairler vardır vefatlarından sonra hatırlanmaz, hafızalarımızda silinir. Bazıları ise ardından kartopu gibi büyüyen bir şan bırakır. Büyük halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, doğumundan 129 yıl sonra büyük bir vefa ile anılmaya devam ediyor. Vasiyeti üzerine doğduğu topraklarda, bir türlü aydınlanmayan dünyasına ebediyen gözlerini yuman Âşık Veysel, vefat ettiği 21 Mart 1973 tarihinden bu yana her yıl Türkiye’nin birçok yerinde anılıyor. Milli, İslami ve insani bir bakış ile şiirlerinde insani vasıfları öne çıkaran, birlik ve beraberlik ruhunu eserlerine yansıtan ve bu yönüyle de gönüllerde taht kuran bir büyük ozan olarak sesiyle, nefesiyle aramızda yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 30 Aralık günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yayınlanan bir genelge ile vefatının 50. yılı olması sebebiyle 2023 yılı Âşık Veysel Yılı ilan edildi. Bu anlamlı yıla bir armağan da gazeteci, yazar ve edebiyat araştırmacısı Mehmet Nuri Yardım tarafından verildi. Yardım Koca Veysel’i hayatı, anıları ve şiirleriyle anlattığı eser, Bilge Ozan Âşık Veysel Şatıroğlu Akıl Fikir Yayınları arasından okuyucu ile buluştu. Halk edebiyatını gür ve gümrah akan bereketli bir ırmağa benzeten Yardım, bu ırmağın en canlı kısmını halk ozanlarının elinde tuttuğunu ifade ediyor ve “Yüzyıllardan beri milletimize hem edebi gösteren, hem de edebiyatı anlatan bu kutlu insanlar zümresinin son yüzyıl temsilcisi; düşünürümüz, sevginin, iyiliğin, doğrulun, erdemin ve inançlı yolun öncüsü, şairimiz Âşık Veysel Şatıroğlu’dur” diyor.
GÜNLÜK HAYATINA DAİR
Kitabı kabaca üç bölüme ayırdığımızda, ilk bölümünde Âşık Veysel’in hayatına ve sanatına genel bir bakışla girizgah yapılıyor. Sevdiği yemeklerden, babasıyla oynadığı gün ışınları toplama oyununa kadar büyük ozanın 79 yıllık hayatı boyunca sürdürdüğü mütevekkil hali anlatılıyor. İkinci bölüm olarak ele alabileceğimiz “Geniş Ufukların Bilge Adamı” bölümünde ise Yardım, Âşık Veysel’i Âşı Veysel yapan inançları, erdemleri ve düşüncelerini şiirleriyle eşliyor. Anne sevgisinden inançlı bir Müslüman olmasına, tabiat sevgisinden şehadet hasretine tüm hislerini dizelere döken Âşık’ın belkide en güzel dizelerini yeniden sevenlerine hatırlatıyor. Kitabın son kısmı ise Âşık Veysel’in mizah dünyası ve niktedanlığına ayrılmış. Kimi zaman torunlarının kimi zaman dostlarının dilinden dinlediğimiz Âşık’ın anıları, onun bizim karanlık sandığımız dünyasının ne denli renkli olduğunu anlatıyor.
Kitabın içerisinde yer verilen anılardan biri de yıllar önce Âşık Veysel hakkında ilk kitabı hazırlayan Tahir Kutsi Makal ile aralarında geçen diyalog. Kitabı hazırlayan Makal, çalışmasını Âşık Veysel’e sunuyor. Âşık Veysel, kitaba pek seviniyor ancak “İyi amma pek ince olmuş… Şiirlerle kabartsaydınız biraz!” diyerek tüm nüktedanlığı ile lafını da esirgemiyor. Mehmet Nuri Yardım, Âşık Veysel’İn bu tavsiyesine kulak vermiş olacak ki kitabın sonuna doğru ayrıca bir şiirler bölümü yer alıyor. Yardım, sade bir dil ve akıcı bir üslup ile kaleme aldığı kitabı için, “İstedik ki toplumun her kesimine hitap etsin ve hiç edebi eser, biyografi kitabi okumayanlar bile Veysel’in engin dünyasına girsin, sonra da okuma şölenine daima devam etsin” temennisinde bulunuyor.