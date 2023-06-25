Kutsal beldede 'en' güzel buluşma

Bu yılki hac organizasyonu kapsamında Türkiye’den 88 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara ulaştı. Hacı adaylarının bu yılki profili hayli dikkat çekici. Kundaktaki bebekten 99 yaşındaki ihtiyarına kadar birçok kuşağı bir araya getiren hac yolculuğu sırasında renkli ve anlamlı görüntüler oluşuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlıları 99 yaşındaki Rızkiye Tanrıverdi, Ayşi Görgün, Yasin Sakat ve en küçüğü 2 aylık bebek Mehmet Salih Bayram ile Mekke’de bir araya geldi. Yakınlarının refakatiyle hac vecibelerini yerine getiren asırlık çınarlarla ve kundaktaki hacı adayıyla Diyanet personeli de yakından ilgileniyor.

SAĞLIK EN BÜYÜK NİMET

Bu yılki hac organizasyonunda güzel anılar yaşandığına işaret eden Başkan Ali Erbaş, en yaşlı hacı adaylarıyla en küçük hacı adayını buluşturmanın bu güzelliklerden biri olduğunu vurguladı. Hac ibadetini yerine getirebilmek için sağlıklı olmanın büyük bir nimet olduğunu belirten Erbaş, “Cenab-ı Hak, sağlık ve sıhhat içerisinde kendilerine hayırlı ömürler nasip eylesin. Sağlıklı bir şekilde Arafat’a çıkmayı, vakfelerini yapmayı ve Arafat sonrası tavaflarını ve saylarını yaparak haclarını tamamlamayı kendilerine inşallah nasip eylesin” dedi.

SIRRI DOĞAL BESLENME

Mehmet Salih bebeği kucaklarına alarak seven Başkan Erbaş ve eşi Seher Erbaş, 99 yaşındaki hacı adaylarıyla bir süre sohbet etti. Erbaş, Temmuz 1924 doğumlu Şanlıurfalı Yasin Sakat’a uzun yaşamının sırrını sordu. 99 yaşındaki dede, “Çobanlık. Çobanlık yaptım. Bol bol süt ve yoğurt yedim. İç yağı çok tükettim” cevabı verdi. 2 aylık Mehmet Salih bebek, ardından 99 yaşındaki Rızkiye Tanrıverdi’nin kucağına verildi. Şırnaklı olduğu öğrenilen Rızkiye Nine’nin, “Ben bu bebeği alıp giderim” demesi gülüşmelere neden oldu. 14 yıldır haccı beklediğini belirten Rızkiye Nine, hacca geldiği için çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Bebeğimizin nasibiymiş

Erzurum’dan gelen Mehmet Salih bebeğin annesi Sultan Bayram ise, hac kurasına bu sene yazıldıklarını belirterek, “Allah bize gelmeyi nasip etti çok şükür, çok güzel bir duygu. Böyle bir karşılamayı da beklemiyorduk” dedi. Baba İsmail Bayram ise 1 yıl önce evlendiklerini dile getirerek, “Bebeğimizin nasibiymiş ki hemen hacca geldik. Bize ilk başta ‘bebeğinizle zorlanacaksınız’ dediler ama Allah’a çok şükür buraya geldik ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aslında bebeğimiz bize kolaylık sağladı. Çok kişi bize burada yardımcı olmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Heyecanla Arafat’a çıkmayı bekliyorum

2020 yılında hac kurasının çıktığını ancak salgın nedeniyle gelemediğini dile getiren Yasin Sakat, “15 yıldır kuranın çıkmasını bekliyordum, ismim çıkınca çok heyecanlandım. Bu sene bizlere müsaade edildiği için çok sevinçliyim. 99 yaşında hacca geldim ve Allah nasip etti ayaküstünde tavaf ettim. Allah’ın izniyle heyecanla Arafat’a çıkmayı bekliyorum ve Allah hepimize Arafat’a çıkmayı nasip etsin” dedi.

En saf dua

Hac ibadeti için Mekke’ye akın eden hacı adayları arasında çocuklu olanlar çoğunlukla Türk aileler. Ancak zaman zaman başka ülkelerden de bebek yaştaki çocuklarıyla kutsal topraklara gelen ailelere rastlamak mümkün. Anne babaları için daha fazla zahmet anlamına gelse de çocukların Kâbe’deki varlığı, hem anlamlı hem renkli. Çocuklu aileler; hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Mekke’de Kâbe’yi tavaf ibadetini günün serin vakitlerinde yapmayı tercih ediyor. Babasının omuzlarında Kabe’yi tavaf ederken objektifimize yakalanan kız çocuğunun elleri havada görüntüsü, “En saf dua” olsa gerek.

Yemekler bu mutfaktan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaklaşık 90 bine yakın Türk hacı adayının günlük yemeklerini hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke mutfağını ziyaret etti. Hacı adayları için sabah kahvaltısı, öğle kumanyası, akşam yemeği ve Arafat kumanyasının hazırlandığı mutfağı ve depolarını gezen Erbaş, burada incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Erbaş, mutfakta çalışan personele teşekkür ederek, başarılar diledi.







