Leyla için seferberlik çağrısı yankı buldu

Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla Demirci, bir buçuk aylıkken annesi tarafından banyo yaptırıldıktan sonra beşiğe yatırıldı. Annesinin yüzüne örttüğü eşarbın odada bulunan çocuklar tarafından yakılması sonucu Leyla’nın yüz ve kafa derisi yandı.

Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum

20 yaşındaki Leyla Demirci akranları gibi makyaj yapıp insanların arasına katılmak istediğini söyledi. Okulda çocukların kendisinden korktuğu için liseye kadar eğitimine devam edebildiğini söyleyen Demirci, "Ben bir buçuk aylıkken annem beni banyo yaptırmış ve beşiğe yatırıp yüzümü eşarp ile örtmüş. O sırada evde bulunan babamın kardeşinin küçük çocukları ateş ile oynarken eşarbı yakmışlar. Ondan sonra yüzüm bu şekilde. Evde vaktim güzel geçiyor ve liseye kadar okula gidebildim. Ondan sonra bayılıyordum ve gidemedim. Okulda Eyüp Karataş isimli öğretmenimiz vardı ve onun sayesinde okudum. Beni yoksa okula almıyorlardı, benden korkuyorlardı. Ben yüz nakli olmak istiyorum ve herkes gibi koşup oynamak, makyaj yapıp insanların arasına girmek istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. 6 aydan 6 aya Antalya’ya gidip tahlillerimizi veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya’da bir hastanede yüz nakli yapılmış ben ve ailem çok sevinmiştik” dedi.

Bakanlık devreye girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum” dedi.

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Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum. #LeylayaUmutOl

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2019

Türkiye'de ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, ise yüz nakli olmayı bekleyen Demirci'nin takip ettiği hastalardan olduğunu, uygun donör çıktığında nakil işleminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Özkan, Demirci'nin 12 yaşındayken kendilerine başvurduğunu, o tarihten beri kendisini takip ettiklerini söyledi.

Demirci'nin yüz nakli yapılabilecek durumda olduğunu, tam yüz nakli yapmak istediklerini vurgulayan Özkan, "Leyla'ya biz de nakil yapmak istiyoruz, uzun süredir de takip ettiğimiz bir hasta. Ancak uygun donörün çıkması gerekiyor. Uyumlu donör olduğu takdirde nakli gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Özkan, Demirci'nin uzun zamandır büyük heyecan ve sabırla beklediğini, kısa zamanda kadavranın çıkmasını ve başarılı bir naklin gerçekleşmesini istediklerini kaydetti.

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