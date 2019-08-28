Leyla’ya umut olacağız

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta bir buçuk aylıkken başındaki eşarbın yanması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci için harekete geçti. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde yaşayan 20 yaşındaki Leyla Demirci, önceki gün “Yüzümdeki yanıklar yüzünden çevrem benden korkuyor. Artık herkes gibi saçımı taramak, makyaj yapmak istiyorum. Büyük adamlar lütfen ameliyat olmama yardım edin” diyerek çağrıda bulunmuştu. Yüz nakli olmak istediğini anlatan Demirci, “Ben 1 buçuk aylıkken annem beni banyo yaptırmış ve beşiğe yatırıp yüzümü eşarp ile örtmüş. O sırada evde bulunan babamın kardeşinin küçük çocukları ateş ile oynarken eşarbı yakmışlar. Sonra yüzüm bu şekilde” dedi.

Fahrettin Koca

YÜZ NAKLİNE ÇOK SEVİNDİK

Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Evde vaktim güzel geçiyor ve liseye kadar okula gidebildim. Ondan sonra bayılıyordum ve gidemedim. Okulda Eyüp Karataş isimli öğretmenimiz vardı ve onun sayesinde okudum. Yoksa beni okula almıyorlardı, benden korkuyorlardı. Ben yüz nakli olmak istiyorum ve herkes gibi koşup oynamak, makyaj yapıp insanların arasına girmek istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. 6 aydan 6 aya Antalya’ya gidip tahlil veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya’da bir hastanede yüz nakli yapıldığında ben ve ailem çok sevinmiştik.” Tek isteğinin kızının yeni bir yüze kavuşması olduğunu söyleyen baba Said Demirci ise, “Kızımın sağlığını istiyorum. Kızımı hastaneye götürdüm, estetik ameliyatı olamayacağını ve bünyesinin kaldıramayacağını söylediler. Tek isteğimiz kızımın yüz nakli olmasıdır. Ben de işsizim. İnşallah kızım sağlığına kavuşur” diye konuştu.

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