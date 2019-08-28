Hayat Leylaya umut olacağız
GENEL SAĞLIK

Leyla’ya umut olacağız

Bir buçuk aylıkken başına örtülen eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci’nin yardım çağrısı karşılıksız kalmadı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Leyla’nın durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, “Yüz nakli bekleyen kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. İhtiyaç duyduğu tüm destek bakanlığımızca karşılanacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık bakanlığı Leyla'ya yüz nakli konusunda destek olacak.
Sağlık bakanlığı Leyla'ya yüz nakli konusunda destek olacak.

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta bir buçuk aylıkken başındaki eşarbın yanması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci için harekete geçti. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde yaşayan 20 yaşındaki Leyla Demirci, önceki gün “Yüzümdeki yanıklar yüzünden çevrem benden korkuyor. Artık herkes gibi saçımı taramak, makyaj yapmak istiyorum. Büyük adamlar lütfen ameliyat olmama yardım edin” diyerek çağrıda bulunmuştu. Yüz nakli olmak istediğini anlatan Demirci, “Ben 1 buçuk aylıkken annem beni banyo yaptırmış ve beşiğe yatırıp yüzümü eşarp ile örtmüş. O sırada evde bulunan babamın kardeşinin küçük çocukları ateş ile oynarken eşarbı yakmışlar. Sonra yüzüm bu şekilde” dedi.

Fahrettin Koca

YÜZ NAKLİNE ÇOK SEVİNDİK

Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Evde vaktim güzel geçiyor ve liseye kadar okula gidebildim. Ondan sonra bayılıyordum ve gidemedim. Okulda Eyüp Karataş isimli öğretmenimiz vardı ve onun sayesinde okudum. Yoksa beni okula almıyorlardı, benden korkuyorlardı. Ben yüz nakli olmak istiyorum ve herkes gibi koşup oynamak, makyaj yapıp insanların arasına girmek istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. 6 aydan 6 aya Antalya’ya gidip tahlil veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya’da bir hastanede yüz nakli yapıldığında ben ve ailem çok sevinmiştik.” Tek isteğinin kızının yeni bir yüze kavuşması olduğunu söyleyen baba Said Demirci ise, “Kızımın sağlığını istiyorum. Kızımı hastaneye götürdüm, estetik ameliyatı olamayacağını ve bünyesinin kaldıramayacağını söylediler. Tek isteğimiz kızımın yüz nakli olmasıdır. Ben de işsizim. İnşallah kızım sağlığına kavuşur” diye konuştu.

REKLAM

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
OYNAT 02:44
Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar 'Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti' dedi.

Afiyet olmasın

Afiyet olmasın

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yemek harcamaları dikkat çekti.
Küstah tehdit

Küstah tehdit

​27 ormanı küle çevirdiğini itiraf eden PKK, 'yine yakacağız' dedi.
Meşru müdafaa hakkımız var

Meşru müdafaa hakkımız var

​Kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlediler.
Oruç Reis Akdeniz'e iniyor

Oruç Reis Akdeniz'e iniyor

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra yeni hamle.
Steve Jobs<br>yaşıyor mu?

Steve Jobs
yaşıyor mu?

​Sosyal medyadaki fotoğraf gündem oldu.
Taksi ücretlerine zam

Taksi ücretlerine zam

Taksimetre açılışı 5, indi bindi ücreti 13 TL oldu.

Su-35'lerde<br>ortak üretim

Su-35'lerde
ortak üretim

Rus lider Putin'den Türkiye'ye önemli teklif.
'Türk astronot gönderelim'

'Türk astronot gönderelim'

Rus uzay heyetinden Erdoğan'a 2023 teklifi.​
Böyle uğurladı

Böyle uğurladı

Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüpheliyi jandarmaya teslim etti.
PKK hedefleri<br> böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bir banka daha <br>faizleri indirdi

Bir banka daha
faizleri indirdi

Sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.
Su-57'yi incelediler

Su-57'yi incelediler

Erdoğan, Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

​Soylu, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını açıkladı.
Kabul etmedi

Kabul etmedi

G7 ülkeleri tarafından bağış kararı verilmişti.
Tam 128 adet!

Tam 128 adet!

Türkiye'ye gelen şüpheli yolcunun valizinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.