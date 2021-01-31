Lezzetin çıtırtısı

Yiyeceklerin aroması kadar keyif veren bir başka özelliği daha vardır: sesleri. Isırdığımızda kıtır kıtır, çıtır çıtır ses aldığımız yiyecekleri yerken oldukça haz alırız. Bu durum, bilim insanlarına göre binlerce yıl öncesinde edindiğimiz yemek tecrübelerine dayanıyor. Milyon yıllık yaşam tecrübemize dayanarak biz, kıtır kıtır yiyeceklerin taze olduğunu biliyoruz. Ve aradan çok uzun zaman geçmiş olsa da genlerimiz bu bilgiyi hep hatırlamamızı sağlıyor. Ne yersek yiyelim çıtırtı sesleri bize tazelik, körpelik hissi veriyor. Dolayısıyla çıtır çıtır şeyleri yemek bizim için çok daha tercih edilir hale geliyor. Araştırmacıların bu durumu fark ettikten sonra, artık sert ve çıtır çıtır bir şeyler yiyemeyen, diş problemi olan yaşlı insanların yemek yemeleri sırasında verilen çıtırtı efektinin sofradan daha mutlu kalkmalarına sebep olduğunu bulması da uzun sürmedi. Elbette bu araştırmalar, yiyecek içecek sektöründe de sınandılar.

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KITIRTI SATIŞLARI ARTTIRDI

Restoran mönülerinde, adında “çıtır”, “kıtır” ibaresi bulunan yemeklerin satışının diğerlerinden daha fazla olduğu da görüldü. Yani eğer bir gün bir restoran, cafe ya da ev yemekleri satılan sanal bir işletme kurmayı düşünürseniz, kimi yemeklerinize çıtır, kıtır adlarını vermeyi, onlara çıtırtılı güzel videolar çekmeyi ihmal etmeyin derim. “Yemeklerin sesi” hakkında yapılan bir başka araştırma da , çiğneme sesimizi duymadığımızda çok daha fazla yiyor olduğumuzu gösteriyor. Özellikle 2000li yılların başlarında fast food işletmelerde sokağa taşan müzik sesinin neden bu kadar yüksek olduğunu da böylece anlamış oluyoruz. Bir yandan da büyüklerimizin, bize sofrada sessizliği öğütlemesinde var olan kerameti tekrar hissediyoruz sanki. Bilim de bize çiğneme sesini duyacak kadar düşük sesli müzik ya da sakin, duru sohbetler eşliğinde yemeyi, gürültüde yemek yemenin bize kilo olarak döneceğini söylüyor. Gelin bugün çıtır çıtır tarifler paylaşalım ve yerken kendimizi bu haz veren tokluğa bırakalım. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum.

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Çıtır Sarımsaklı Tavuk

MALZEMELER

2 tavuk göğsü

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı toz sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

4 kurutulmuş yeşil biber

1 çay kaşığı kimyon

2 yumurta

1-1 / 2 su bardağı su

2 çay kaşığı tuz

Kızartma yağı

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü bir bıçak yardımıyla enine koparmadan keselim ve inceltelim. Yoğurt sürelim ve birkaç saat buzdolabında ağzı kapalı olarak dinlendirelim. Sığ bir kapta yarım su bardağı un, sarımsak tozu, kırmızı biber, ellerimizle parçaladığımız kuru yeşil biberler ve tuzu karıştıralım. Yumurtayı çırpalım. Tavuk parçalarını istediğimiz boyutta şekillendirelim. Önce sadece una, ardından çırpılmış yumurtaya, en son da sarımsaklı biberli una batıralım ve ızgara üzerinde dinlendirelim. Kızartmadan önce açılmalar olduysa yeniden sarımsaklı karışıma batıralım. Tavukları iyice ısıttığımız kızartma yağında kızartalım ve kağıt havlu üzerine çıkartalım. Yanında çeşitli dip soslarla servise alabiliriz. Afiyet olsun.

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Çıtır Sebzeler

MALZEMELER

4 çiçek karnabahar

2 etli kırmızı biber

4 baby mısır

3 iri mantar

Kaplama için:

Yarım fincan mısır unu

2 yemek kaşığı buğday unu

2 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı toz zencefil

Bir tatlı kaşığı sirke

Bir çay kaşığı tuz

Çok az su Sos için:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

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2 diş sarımsak

1 yeşil biber

1 kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Sebzeleri ayıklayıp yıkayalım ve istediğimiz gibi şekillendirelim. Sarımsakları ezelim. Bir kapta un, mısır unu, ezilmiş sarımsak, zencefil tozu, sirke, tuz ve az miktarda su ile koyuca bir krep hamuru hazırlayalım. Sebzeleri bu hamura bulayıp kızgın yağda altın sarısı renk alıncaya kadar kızartalım. Sebzeleri kağıt havlunun üzerine çıkartalım ve fazla yağını bırakmasını sağlayalım. Sos için gerekli soğanları ince ince doğrayalım, sarımsakları kıyalım. Yeşil biberi doğrayalım. Ayrı bir yerde yağı ısıtalım. 2 diş sarımsak, 1 yeşil biber ve 2 yemek kaşığı taze soğan ekleyelim ve soteleyelim. Ardından salçaları ilave edelim. Çok az su ekleyelim ve sosumuzu hazır hale getirip tuz ve baharatını kontrol edelim. Çıtır sebzelerimizi sosla servise alalım. Afiyet olsun.

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