Mahmut Hoca’ya veda

93 yaşında hayata veda eden Yeşilçam’ın efsane ismi Münir Özkul, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda ünlü isim ve sevenleri katıldı. Özkul’un eşi ve kızının taziyeleri kabul etmesinin ardından usta oyuncu Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Münir Özkul, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Hababam sınıfının “Bacaksız” lakaplı öğrencisi Tuncay Akçay ve “Hayta İsmail” karakterine hayat veren Ahmet Arıman'ın da aralarında bulunduğu binlerce seveni katıldı. Hababam’ın ‘Mahmut Hoca’sı, Gülen Gözler’in ‘Yaşar Usta’sı Münir Özkul, dua ve tekbirlerle Bakırköy Mezarlığı’na defnedilerek ebediyete uğurlandı.

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SANAT CAMİASI YALNIZ BIRAKMADI

Başbakan Binali Yıldırım’da Özkol’un cenaze törenine katılarak cenaze namazında saf tuttu. Özkul’un eşi Umman Özkul, kızı Güner Özkul ise Teşvikiye Camii’ne akın eden binlerce vatandaşın taziyelerini kabul etti. Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sanatçılar Haldun Dormen, Demet Akbağ, Behzat Uygur, İzzet Günay, Selami Şahin, Ahmet Arıman ve çok sayıda sevenleri katıldı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı cenaze namazı öncesi takımlarının şapkasını giyerek Özkul’un tabutu başında saygı duruşunda bulundu.

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Kalabalığın avluya sığmadığı cenazede, cenaze aracı uzun süre yoğunluk nedeniyle camiden ayrılamadı. Araç daha sonra Bakırköy Mezarlığı’na doğru dua ve tekbirlerle yola çıktı.

SIKINTILARINDAN KURTULDU

Tören öncesi konuşan Münir Özkul’un eşi Umman Özkul gözyaşlarını tutamadı. Özkul, “Çok üzgünüm, hep yanımda olmasını istiyordum ama. Tesellim, çok sıkıntıları vardı, o sıkıntılardan kurtulduğu için” dedi. Münir Özkul’un eski eşi oyuncu Suna Selen de törene katılarak Umman Özkul’a destek oldu. Suna Selen, “Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını” ifadelerini kullandı.

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