Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Malatya’da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Malatya’da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

16:1230/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
MALATYA’DA VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI
MALATYA’DA VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Malatya’da emniyet müdürlüğü tarafından vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen başta konut dolandırıcılığı olmak üzere sahte para ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Emniyet ekipleri, özellikle dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile derhal iletişime geçilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

#Malatya
#Emniyet
#Dolandırıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi: Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi, Uludere ve Güçlükonak 500 bin konut kurası yapıldı