Malatya’da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen başta konut dolandırıcılığı olmak üzere sahte para ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.