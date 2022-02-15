Hayat Masal İstanbul Festivalde isim oyunu
KÜLTÜR SANAT

Masal İstanbul: Festivalde isim oyunu

Masal İstanbul ismi 2013 yılından beri basılan bir kitap ismiydi, iki yıldır Küçükçekmece Belediyesi bu isimle festival yapıyor. Kitabın yazarı Figen Yaman Coşar, “Yaptıkları iş hukuki olabilir ama ahlaki mi?” sorusunu soruyor.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
​Masal İstanbul: Festivalde isim oyunu ​
Figen Yaman Coşar

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi iki yıldır ekim ayında Masal İstanbul isimli bir festival düzenliyor. İsim hakkı üzerinden bir davaya konu olan ve bu yıl yaz mevsiminden önce yapacaklarını duyurdukları festivalde, konserler düzenleniyor, her yaştan kitleye hitap eden masal ve hikaye anlatımlarıyla birlikte bir dolu etkinlik yapılıyor. Davaya konu olma sebebi ise Figen Yaman Coşar’ın 2013 yılından beri çıkan Masal İstanbul kitabı.

Masal İstanbul
Masal İstanbul

16. baskısını yapan kitapla ilgili basıldığı tarihten itibaren röportajlar, tv programları, imza günleri, okullarda öğrencilerle buluşmalar yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. Yazarı arayarak “Biz sizin kitabınızı biliyoruz ama bir çocuk kitabı olduğu için biz de sadece masal festivali düzenlediğimiz için bunu çok önemsemedik” diyen belediye, ardından basılı kitap da dahil her alanda marka tescili için başvuruda bulunuyor.

En azından izin alabilirlerdi

Hitap ettikleri kitlenin söyledikleri gibi farklı olmadığını söyleyen Yazar Figen Yaman Coşar, yaptıkları iş hukuki olabilir ama ahlaki mi diye soruyor. “İstanbul’da yaptıkları etkinlikler hikayeler ve masallar üzerine. Yurtdışından katılımcılar ve yazarlar çağrılıyor. Ben kendi mahallelerinden meşhur bir yazar olsaydım bunu teklif bile edemezlerdi. En azından izin alabilirlerdi. Benim endişem, bu isim altında çocuklara neler verildiği. Yetişkinlerin de katıldığı bu tür etkinliklerde genelde masal üzerinden şifalanmak isteyenler, şamanizm benzeri etkinlikler yapılıyor. Çocuklara gayri ahlaki şeyler vermeyecekleri ne malum. Yıllarca Masal İstanbul adı altında bizim kitabımızla aşina olan çocuklar, benim kitabımın bir devamı olarak görecektir bunu.”

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