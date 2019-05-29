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​Mesut dünya tıp literatürüne girdi

Mesut dünya tıp literatürüne girdi

İzmir'de Kent Hastanesi'nin kalp cerrahisi ve karaciğer nakli ekibi, Budd Chiari sendromlu hastada naklin mümkün olabilmesi için karaciğerin toplardamarının direkt kalbe dikilmesi tekniğini kullanarak hayat kurtardı. Bu yöntem dünyadaki 3'ü Türk 10 vakadan biri olarak tıp literatürüne girdi.

Haber Merkezi DHA
Mesut, Budd Chiari sendromu tanısı nedeniyle tedavi gördü.
Mesut, Budd Chiari sendromu tanısı nedeniyle tedavi gördü.

Denizli'de yaşayan Türkan Ünlü ile Mehmet Ünlü çiftinin oğulları Mesut, 6,5 aylıkken dünyaya geldi. Ünlü çifti oğullarını 59 gün sonra kucaklarına alırken, Mesut'in sağlık sorunları başladı. Mesut, romatizma tanısıyla yıllarca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde takip edilirken, bir yandan da eğitim hayatını sürdürdü. Ancak çocuğa geçen yıl karaciğerin kanını boşaltan toplardamarın pıhtı ile tıkanması sonucu oluşan Budd Chiari sendromu tanısı konuldu.

Teyzesinin karaciğeriyle hayata tutundu

Buna bağlı karaciğer yetmezliğine giren Mesut Ünlü, ambulansla İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatının kurtulması için karaciğer nakli olması gereken Mesut için doktorlar seferber olurken, Anamur'da yaşayan teyzesi Fatma Tarım (37) imdada yetişti, gönüllü verici oldu.

Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip ameliyat hazırlığı yaparken, Prof. Dr. Suat Büket başkanlığındaki kalp damar cerrahisi ekibi naklin gerçekleşmesi için Mesut'un kalbine ilk müdahaleyi yaptı. Ardından nakil gerçekleşti. 7 Ağustos 2018'de başarıyla gerçekleşen eşzamanlı kalp ameliyatı ve nakil sonrası Mesut için yeni bir hayat başladı.

Mesut dünya doktorlarına anlatıldı

Opr. Dr. Cahit Yılmaz, literatüre geçen bu başarı öyküsünü ve ekip olarak katıldıkları Kanada'nın Toronto şehrinde 15-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Karaciğer Nakli Kongre'sindeki sunumlarını şöyle anlattı:

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  • "Mesut bize Denizli'den acil sevkli olarak ambulansla geldiğinde genel durumu kötü, bilinci uykuya meyilli, karnı toplanan aside bağlı olarak çok şişti. Hastanın tanısı Budd Chiari sendromuna bağlı karaciğer yetmezliği idi. Bu hastalık karaciğerin kanını boşaltan toplardamarın pıhtı ile tıkanması sonucu oluşuyor. Sıklıkla ölümcül seyreden, nadir görülen bir hastalıktır..."

'Yeni bir hayata başladı'

Öte yandan oğlunu Kent Hastanesi'ne yürüyemez, konuşamaz halde getirdiğini belirten, Mehmet Ünlü, "Oğlumu kaybetmek üzereydim. Tomografisinde 4 pıhtıyı da görmüştüm. Doktorlar pıhtının kalbe gitmesi halinde ölebileceğini, beyne gitmesi halinde felç olabileceğini söyledi. İki ameliyat 13, 5 saat sürdü. Bu ameliyatların dünyada sayılı olduğunu söylediler. Ben onlara güvendim, Allah hepsinden razı olsun. Oğlumuz elimizden uçup gidiyordu, doktorlarımız onu yeniden hayata döndürdü. Mesut şu anda çok iyi, yeni bir hayata başladı" diye konuştu.

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