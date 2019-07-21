Hayat Meyveli tariflerferahlatıyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Meyveli tarifler ferahlatıyor

Aylık yemek dergisi Lokma’nın Temmuz sayısı, yaz ayının sıcaklığını gidermeye çalışan meyveli tariflerle dolu. Ferahlatan içeceklere beyaz çikolatalı tart, fırında meyve, kedili bisküvili kuplar, yoğurt dip soslu lezzetler eşlik ediyor.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Meyveli tarifler ferahlatıyor
Meyveli tarifler ferahlatıyor

Hatice Özdemir Tülün öncülüğünde yayın hayatına devam eden Lokma’nın 56. sayısındaki kapak konusu şeftali, kayısı ve böğürtlenden oluşan “Yaz Sepeti”. Dergi, sıcaklığın artış gösterdiği bu günlerde serinletici sebze ve meyvelerle yapılan doyurucu tarifleri sayfalarına taşıyor. Kilonuza dikkat ediyor ve tatlıdan da uzak duramıyorsanız Lokma’nın Temmuz sayısı tam size göre. Unsuz şekersiz lezzetler, kiraz, kayısı, çilekle yapılabilen serinleten pelte tarifleri bu sayının dikkat çekenleri. Ana yemekte de sağlıklı bir alternatif arayanlar için “Mutfakta Tavuk Var” bölümü okunmayı, uygulanmayı hatta kesilip saklanmayı bekliyor. Bütün, baget, pirzola, parçalanmış haldeki tavukların kremalı, limonlu, zeytinli, bademli halleri damak tadınızda yeni adacıklar kuracak.

PARMESAN’DAN AFYON MUTFAĞI’NA

Milföy, makarna, reyhan, parmesan, kabak ve naneli patlıcan tarifleriyle açılan Lokma’da atıştırmalık serin öğünler yer alıyor. Kafelerde, restoranlarda görüp sipariş verdiğimiz ferahlatan içeceklerden güllü limonata, fesleğenli reyhan şerbeti için de örnekler hazır tutulmuş. Yulaflı omletin, kiraz hoşafının, sebze sote denemeleriyle beraber paçık, zürbiye, sakala çarpan, bükme ile Afyon Mutfağı’na uzanıyorsunuz. Yaz mevsiminin en güzel meyveleri arasında olan şeftali, kayısı ve böğürtlenin kullanıldığı beş tarifi sizinle paylaşıyoruz.

Fırında Pratik Meyveler

MALZEMELER

l 2 adet enine ikiye bölünmüş şeftali

l 5 adet ikiye bölünmüş kayısı

l Tereyağı

l Esmer toz şeker

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l Varsa sıvı vanilya

HAZIRLANIŞI

Hafif yağlanmış fırın kabına meyvelerin çukur tarafı yukarı gelecek şekilde dizin. Her birinin ortasına fındıktan küçük tereyağı yerleştirin ve 1’er çay kaşığı esmer şeker serpin. Varsa birer damla vanilya damlatın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında istediğiniz diriliğe gelene kadar tercihen 25 dakika pişirin.

Beyaz Çikolata ve Yoğurt Dip Soslu Meyve Tabağı

MALZEMELER

l 2 adet doğranmış şeftali

l 1 kase doğranmış kayısı

l 1 kase çilek

l 1 kase kiraz

Servis İçin:

l 1 su bardağı süzme yoğurt

l 100 gr benmaride eritilmiş beyaz çikolata

HAZIRLANIŞI

Meyveleri bir servis tabağına arzu ettiğiniz gibi dizin. Eritilmiş çikolata ile yoğurdu beraber balon telle çırpın. Onu da bir servis kasesine alıp meyveler ile servis edin

Beyaz Çikolatalı Tart

MALZEMELER

Hamur İçin:

l 1 + ¼ su bardağı un

l 2 çorba kaşığı nişasta

l 1 çay kaşığı tuz

l 90 gr küp küp doğranmış soğuk tereyağı

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l 1 adet yumurta

Krema İçin:

l ¼ su bardağı un

l 2 çorba kaşığı mısır nişastası

l ½ su bardağı toz şeker

l 1 paket vanilya

l 2,5 su bardağı süt

l 1 çorba kaşığı tereyağı

l 80 gr doğranmış beyaz çikolata

Servis İçin:

l 1 paket taze krem peynir

l Doğranmış şeftali

l Böğürtlen

HAZIRLANIŞI

Hamur için un, nişasta ve tuzu mutfak robotuna alıp karıştırın. Tereyağını ekleyip kesik kesik çalıştırın. Yumurtayı da ekleyin. Ekmek kırıntısı görünümünde olunca durdurun. Kırıntıları bir araya getirip disk şeklini verin, streç filme sarıp en az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Hamuru iki pişirme kağıdı arasında 23 cm’lik yuvarlak bir tart kalıbına sığacak şekilde açın ve içine yerleştirin. Ortasına pişirme kağıdı serip içinin kabarmaması için çiğ nohutla doldurun. Tartı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirdikten sonra fırından alıp nohutları ve pişirme kağıdını kaldırıp 10 dakika daha kızarana kadar pişirip fırından alıp soğutun. Krema için çikolata ve tereyağı hariç tüm malzemeyi bütünleşene kadar çırpın ve koyulaşana kadar pişirin. Kalan malzemeleri ekleyip çırparak soğutun. Peyniri de ekleyip çırpın ve tartın üzerine yayın. Meyveler ile dilediğiniz gibi süsleyip soğutun ve servise hazırdır.

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