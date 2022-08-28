Murat Göğebakan’ın hayatı film oluyor

Beyazperde, 2023 yılında gerçek bir yaşam öyküsünün yansıması ile duygu yüklü bir hikayeyi ağırlayacak. Milyonların kalbindeki yeri hiç eksilmeyen, adı halen ve daima ‘sevda’ ile anılacak, ünlü müzisyen Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünden yola çıkan sinema filmi için ön hazırlık başladı! Metronom Film Yapım ve CNS Productions ortaklığında gerçekleşecek filmin, yapımcılığını ise Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstleniyor. Filmin senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak kaleme aldı. Bir sevgi adamı ve ağabey olarak çocukluğundan itibaren çevresinde bir sevgi ağı oluşturan Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmalarını ve seyircisine, oğluna, eşine vedasını anlatan projede ünlü ismi kimin oynayacağı ise henüz kesinleşmedi.

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2023’ün ilk aylarında vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde açıklanacak.