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Hayat

Müzeler depremi az zararla atlattı

Depremlerden etkilenen illerdeki 29 müzede küçük hasarlar oluşurken fiziki bir yıkım gerçekleşmedi. Bölgedeki müzelerin durumu hakkında açıklamada bulunan Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sadece Hatay Müzesi’nde bir blokta hasar olduğunu belirterek “Müzelerdeki eserlerimizin güvenliğini sağladıktan sonra hemen hasar tespit çalışmalarına başladık. Depremin ilk gününde bütün müzelerimizde hasar tespit çalışmalarımızı bitirmiştik” dedi.

04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KVMGM, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm müze ve ören yerlerinde çalışma başlattı.

KVMGM, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm müze ve ören yerlerinde çalışma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KVMGM), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm müze ve ören yerlerinde çalışma başlattı. Depremlerden etkilenen illerdeki 29 müzede küçük hasarlar oluşurken fiziki bir yıkım gerçekleşmedi. Bölgedeki müzelerin durumu hakkında açıklamada bulunan Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sadece Hatay Müzesi’nde bir blokta hasar olduğunu belirterek “Müzelerdeki eserlerimizin güvenliğini sağladıktan sonra hemen hasar tespit çalışmalarına başladık. Depremin ilk gününde bütün müzelerimizde hasar tespit çalışmalarımızı bitirmiştik” dedi. Depremde hasar gören eserlerin restorasyon sürecine başlandığını, Hatay Arkeoloji Müzesi dışındaki tüm çalışmaların sona erdiğini ifade eden Coşkun, eserlerin çalınması riskine de hazırlıklı olduklarını ekledi.



#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#KVMGM
#Müze
#Deprem
1 saat önce
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Müzeler depremi az zararla atlattı
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