Hayat Müzik çocukları kaynaştırdı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Müzik çocukları kaynaştırdı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 30. yılı sebebiyle, Gaziantep’te yaşları 12-17 arasında toplam 17 Türk ve Suriyeli çocukla gerçekleşen “Adam Olacak Çocuk Dünden Belli Olur Müzikali” izleyicilerle buluştu. Ödüllü yönetmen Merve Gezen tarafından sahnelenen müzikal için Ankara’dan gelen profesyonel bir ekip ile çocuklar iki buçuk aylık prova süreci geçirdi. Gezen, bu müzikalin çocukları birleştirdiğini ve kaynaştırdığını söyledi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Adam Olacak Çocuk Dünden Belli Olur Müzikali
Adam Olacak Çocuk Dünden Belli Olur Müzikali

UNICEF, Spaces of Culture , Avrupa Birliği Delegasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve Move Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen “Adam Olacak Çocuk Müzikali” Gaziantep’te sahnelendi. Senarist, yönetmen Merve Gezen ve Elif Aydemir’in kaleme aldığı, direktörlüğünü ve yönetmenliğini Merve Gezen’in üstlendiği gençlik müzikali arkadaşlık, tolerans, büyüklere saygı, engelli olma, mültecilerin entegrasyonu, eğitim ve kariyer belirleme gibi konulara parmak basıyor. Uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezen tarafından sahnelenen müzikal için Ankara’dan gelen bir ekip ile çocuklar 2,5 aylık prova süreci geçirdi.

Adam Olacak Çocuk Dünden Belli Olur Müzikali

KATMER YEMEK İÇİN GELDİM

Merve Gezen dört yaşından bu yana tiyatro yapıyor. Paris Devlet Konservatuarı’nda tiyatro eğitimi almış. 2012’den bu yana da sinema sektöründe çalışıyor. Gezen, hayatının merkezine sinema ve tiyatroyu koymuş. Adam Olacak Çocuk projesine başlama hikayesi ise oldukça ilginç. Gezen, süreci şöyle anlatıyor:” Bir arkadaşım bana katmer fotoğrafı gönderdi ve bu tatlıyı mutlaka denemelisin dedi. Uzun yıllardır yurtdışında yaşıyorum. Gaziantep’e daha önce hiç gelmemiştim. Ancak Zeugma’yı ve buranın yemeklerinin meşhur olduğunu biliyordum. Katmeri neden yerinde yemiyorum dedim ve buraya geldim.” Genç tiyatro sanatçısı Gaziantep’e gelmeden önce aslında kafasında bu proje varmış. Çocuklarla tanışınca doğru kararı verdiğini anlamış. Gezen, onları Suriyeli ve Türk olarak ayırmadığını söyledi ve ekledi: “ Çocuk dünyanın her yerinde aynı şekilde güler, ağlar, üzülür ve düşünür. Benim yaptığım onlarla çocuk olmaktı. İki buçuk aylık bir sürede ihtiyaçlarına cevap verecek bir program hazırladım.” Farklı kesimlerden çocukları bir araya getirmeyi başaran Gezen, bu sürecin kendisine de çok şey öğrettiğini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Sonunda gördük ki hepsi birbirlerine karşı saygılı ve toleranslı olmayı öğrendiler. Her şeylerini paylaşan mutlu çocuklar oldular. İnsanların tercihlerine saygı duymayı öğrendiler ve hayal güçleri gelişti. Sanat faaliyetlerine katıldılar, kişilikleri gelişti ve umarım böyle devam ederler.”

YERE BAKARAK KONUŞUYORLARDI

Müzikalin sanat yönetmenliğini yapan Hira Yazıcı ise çocukların ilk günler çok çekingen olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Yere bakarak konuşuyorlardı ve sesleri çıkmıyordu. Fakat hemen kaynaştılar. İki buçuk ay gibi kısa bir sürede gösterdikleri ilerlemebizi gerçekten çok şaşırttı. ”

  • Çocukların potansiyeli ortaya çıktı
  • UNICEF, Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 30.yılı dolayısıyla pek çok farklı şehirde, bir dizi faaliyette bulunuyor. UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle de “Adam Olacak Çocuk” projesiyle yakından ilgilenmiş. Müzikali izlemek için Gaziantep’e gelen Duamelle, bize şunları söyledi: “ Çocukların gerçek potansiyelini ortaya koymaları için yardımcı olmak ve onların gerçek anlamda tanınması ile ilgili faaliyetler yürütüyoruz. İşte de tam bu sebeple Merve Gezen’in projesi bizim için çok önemli bir gösterge oldu. Öte yandan sosyal uyuma ve bütünleşmeye de hizmet ediyor. Aynı mahallelerde yaşayan Türk ve Suriyeli çocukları bir araya getirmesi açısından da önemli buluyorum. ” Duamelle, Türkiye genelindeki genç insanları desteklemeye devam edeceklerinin altını özellikle çizdi.
  • Suriyeliler’e bakışım değişti
  • Müzikalde rol alan 15 yaşındaki Abdullah Yüzgeç ve Rawan İsa bu müzikal ile hayatlarının değiştiğini söyledi. Bağlama çalan ve müzikle ilgilenen Abdullah, önceden kendini iyi ifade edemediğini fakat 2.5 ay süren çalışmalardan sonra özgüvenine kavuştuğunu ifade etti. Suriyeli öğrenciler ile birlikte aynı ekipte çalışınca, onlara yönelik bakışının olumlu yönde değiştiğini dile getirdi. Suriyeli Rawan ise lise birinci sınıfa başlayıncaya kadar Arap okullarında eğitim görüyormuş. Ancak lisede ilk kez Türk öğrencilerin eğitim gördüğü bir okula başlamış. Rawan, bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: “ Sınıfta kimseyle konuşmuyordum. Çünkü Türkçem iyi değildi. Buraya kabul edilince çok mutlu oldum. Eğitmenlerimiz o kadar özverili çalıştılar ki hayatımı tamamen güzelleştirdiler.”
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