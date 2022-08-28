Nemrut Dağı 23 ülkeden 53 sanatçıyı ağırlıyor

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali’ne ev sahipliği yapıyor. 23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen bienalin açılış teması ise “Hayali Bir Uygarlık” olarak belirlendi. 20 Ekim’e kadar sürecek bienal, başta Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada eserlerini sergiliyor. İki ay boyunca çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve sergilerin yer aldığı bienalin küratörlüğünü Nihat Özdal üstlendi.

Güney Kore’den Yongduk Yi, Norveç’ten Hakon Erichsen, İspanya’dan Marisa Maeste, İtalya’dan Cristiano Carotti gibi çok sayıda yabancı sanatçının yer aldığı bienale Türkiye’den de Ebru Ceylan, Varol Topaç, İsmet Doğan, Dilan Köse, Doğukan Çiğdem ve birçok sanatçı katıldı. Bienal ile ilgili bilgilere www.kommagenebienal.com adresinden ulaşılabilir.