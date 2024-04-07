|
Hayat

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, yapılan tetkikler sonucu Alço'da kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini ve ünlü oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Semih Bozkuş
21:18 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Nuri Alço
Nuri Alço

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' olarak bilinen Nuri Alço dün Eskişehir'de geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen Alço'nun sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Koca, Alço'nun Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini söyledi.

Alço'nun bilincinin açık olduğunu ifade eden Koca, ünlü oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü söyledi.

"Kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildi"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir’de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz."



#Nuri Alço
#Sağlık Bakanı
#Fahrettin Koca
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eyüpspor ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?