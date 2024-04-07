Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Koca, Alço'nun Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini söyledi.

Alço'nun bilincinin açık olduğunu ifade eden Koca, ünlü oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir’de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz."