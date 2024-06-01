Oktar'ın trollerine erişim yasağı

Erişimi engellenen hesapların, kamu görevlileri, basın mensubu, yüksek yargı personellerini hedef yaptıkları belirtildi. Adnan Oktar grubuyla bir süre hareket ettikten sonra yapıdan ayrılan Fırat Develioğlu, örgütün hedefi haline geldi. Özellikle sosyal medya üzerinden saldırıya, iftiraya uğrayan Develioğlu, avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu. Suç duyurusunu inceleyen İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, örgüt propagandası yapan ve örgüt karşıtı isimleri karalayan 200 X (Twitter) hesabını, 60 YouTube kanalı, 50 blog ve internet sitesi, 100’e yakın Instagram hesabının kapatılmasına karar verdi.