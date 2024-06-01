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Hayat

Oktar'ın trollerine erişim yasağı

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Adnan Oktar grubuna destek veren, örgütün hedef gösterdiği kişilere yönelik yayınlar yapan çoğu sahte isimle açılan sosyal medya hesaplarına erişim yasağı getirdi.

Erdal Kılınç
04:00 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:05 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Adnan Oktar
Adnan Oktar

Erişimi engellenen hesapların, kamu görevlileri, basın mensubu, yüksek yargı personellerini hedef yaptıkları belirtildi. Adnan Oktar grubuyla bir süre hareket ettikten sonra yapıdan ayrılan Fırat Develioğlu, örgütün hedefi haline geldi. Özellikle sosyal medya üzerinden saldırıya, iftiraya uğrayan Develioğlu, avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu. Suç duyurusunu inceleyen İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, örgüt propagandası yapan ve örgüt karşıtı isimleri karalayan 200 X (Twitter) hesabını, 60 YouTube kanalı, 50 blog ve internet sitesi, 100’e yakın Instagram hesabının kapatılmasına karar verdi.



#Adnan Oktar
#Sosyal Medya
#Erişim Yasağı
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