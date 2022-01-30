'Olur muyum' stresi de alzheimer yapıyor

Türkiye’de 600 binin üzerinde ailenin mücadele ettiği alzheimer, çağın en korkulan hastalıklarından biri. Yapılan araştırmalara göre yaşlanan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında 2050’li yıllarda bu rakamın katlanarak artacağı tahmin ediliyor. Her an yaşadığımız stres gerçeği ile alzheimer arasında ince çizgi olduğuna dikkat çeken Kızılay Kartal Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Kenan Yücel, birçok nedene bağlı olabilecek günlük unutkanlıklarda “Alzheimer mı oluyorum” düşüncesinden uzak durulması gerektiğini söylüyor.

Yeni Şafak’a konuşan Dr. Yücel, “Bu korku ile yaşamak bir stres kaynağı oluşturur. Bugün biliniyor ki, stres, depresyon, üzüntü hafıza bölümlerinde negatif etki yaparak, unutkanlığı belirgin ölçüde artırır” dedi.

HAYAT Dişimizi fena sıkıyoruz

BUNLAR VARSA HEKİME BAŞVURUN

Alzheimer, bunama (demans) vakalarının beyin hücrelerinin yıkımına yol açtığını aktaran Yücel, “Alzheimer hastalığı 65 yaş ve üzerinde daha sık görülüyor. Hastalık olgularının yüzde 5’inden daha azı genetik geçiş gösterirken, belirtiler ise 40-50 yaş civarında başlıyor. Birinci derece yakınınızda bu hastalık varsa ve sizde de olayları unutmak, nesne ve kişi isimlerini hatırlamamak, yol karıştırma ve sürekli aynı şeylerden bahsederek ruh halinde dalgalanma gibi belirtiler varsa, erkenden hekime başvurmalısınız” diye konuştu. Her unutkanlığın alzheimer olmadığına vurgu yapan Yücel, beslenme yetersizliği ve duygu durum bozukluklarının da unutkanlığa yol açabileceğini söyledi.

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Dr. Kenan Yücel

TEDAVİSİ YOK

Alzheimer hastalığının gelişmesini tamamen önleyen veya hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir tedavinin bulunmadığına işaret eden Dr. Yücel, mevcut ilaçların yalnızca hastalığı yavaşlattığını söyledi.

Peki ne yapmalı?

Vücut sağlığının korunması kişileri ‘alzheimer’dan uzak tutabiliyor. Düzenli bir yaşam, sağlıklı beslenme, iyi uyumak, alkol ve sigaradan uzak yaşam ile sosyal ilişkileri canlı tutmak insanı zinde tutan faktörlerin başında geliyor. Spor yapmak, cep telefonu gibi iletişim araçlarıyla sosyal medya alanlarında gereğinden fazla vakit harcamamak gerektiğini ifade eden Dr. Yücel, bulmaca gibi hafıza güçlendirici oyunlar ile şarkı ve şiir ezberlemenin de hafızayı canlı tutabileceğini söylüyor.