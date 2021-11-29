Omicron (Nu) varyantı tehlikeli mi?

Omicron (Nu) varyantıbirçok Afrika ülkesinin yanı sıra Avrupa, Asya ve Avustralya'da ortaya çıkmaya devam ediyor. (Nu), DSÖ tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen 5. varyant olan Omicron varyantına ilişkin detaylar merak kazandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği isimle koronavirüs mutasyonu olan Omicron varyantı ya da diğer yaygın adıyla NU varyantı nedir, nerelerde görüldü? Omicron varyantıtehlikeli mi? İşte tüm detaylar...

OMİCRON (NU) VARYANTI NEDİR?

İLK olarak 9 Kasım’da keşfedilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önceki gün “Omicron” olarak adlandırılan koronavirüsün yeni varyantıdır.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

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DSÖ'DEN B.1.1.529 VARYANTI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, DSÖ'nün kısa süre önce bildirilen B.1.1.529 varyantını yakından izlediği belirtildi. Açıklamada, şimdiye kadar 100'ün altında dizi rapor edildiği vurgulanırken, "Erken analiz, bu varyantın daha fazla çalışma gerektirdiğini ve çok sayıda mutasyona sahip olduğunu göstermektedir" denildi.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron (Nu) varyantının belirtileri hakkında Güney Afrika Doktorlar Birliği başkanı Dr. Angelique Coetzee yaptığı açıklamada Omicron varyantının diğer varyantlardan farklı olduğunu söyleyen Coetzee semptomların olağandışı fakat hafif geçtiğini söyledi. Omicron varyantına yakalanan hastaların aşırı yorgunluk ve halsizlikleri olduğunu ifade eden Coetzee hastalarının hiçbiri koku ve tat alma hissini kaybetmedi ifadesinde bulundu. Coetzee, “Omicron varyantı hastalarında bir ya da iki gün kas ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar oluyor. Hafif bir öksürük olabiliyor

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OMİCRON VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100’den az vakanın rapor edildiği ifade edildi. Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturya ve Avusturalya’da tespit edildi.