On bir ayın sultanı Ramazan’a kavuştuk

İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Müslümanlar, ilk teravih namazında camileri doldurdu. Gül sularıyla yıkanıp temizlenen Ayasofya, Süleymaniye, Eyüpsultan gibi selatin camilere akın eden vatandaşlar, heyecanlarını dile getirdi. İlk teravih namazıyla Ramazan'ın coşkusunu yaşamaya başlayan vatandaşlar, tüm İslam alemi ve insanlık için ellerini semaya açtı. Birçok camiye asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.

İLK SAHURDA EVLER AYDINLANDI

Ardından Ramazan'ın ilk orucu için gece sahura kalkıldı. Evlerin ışıkları imsak vaktinde sokakları aydınlattı. İlk imsak Iğdır'da saat 05.08'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de girdi. İslam alemi akşam ezanıyla bugünkü ilk iftarlarını açmayı beklerken ilk iftar yine Iğdır'da 18.02'de; son iftar da yine Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.

RAMAZAN BU YIL 29 GÜN

Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 il de 12 saat 55 dakika oruçlu kalacak. İstanbullular için ilk iftar saati 19.01 olurken Ankara için 18.47, İzmir için 19.11'de olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Bu yılın ramazan temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 180 lira olarak kararlaştırdı.

Davulcular sokaklarda

İstanbul'da davulcular, ilk sahurda manileriyle sokaklardaydı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, Ramazan ayında İstanbul'da 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 davulcunun görev alacağını bildirdi. Ramazan davulcularının manilerle, şarkılarla, şiirlerle, geceleri davullarını çalarak halkı uyandırdığını belirten Aykut, Davulcuların kılık kıyaefetlerine dikkat ettiklerini söyleyerek denetlendiklerini ifade etti. Ramazan davulcularına yaka kartı da taktıklarını söyleyen Aykut, vatandaşların zorunlu bir ücret vermesi gerekmediğini bildirdi.

Sultanahmet Camii'nde hatimli teravih

İstanbul'daki camiler, teravih namazından mukabeleye, itikafa girilecek ve Sakal-ı Şerif'in ziyaret edileceği ibadethanelere kadar birçok programla "on bir ayın sultanı" Ramazan'ın manevi iklimini yaşatacak. Kadim şehrin camilerinde ibadetlerin huzur içinde yapılabilmesi için geniş kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yürütüldü. Bunların yanı sıra Ramazan'a özel ibadetler ve ecdat yadigarı asırlık geleneklerle de camiler "on bir ayın sultanı"nın manevi atmosferine hazır hale getirildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Ataşehir Mimar Sinan, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Eminönü Yeni ve Üsküdar Valide-i Cedid camileri, 450 yıllık Osmanlı geleneği olan ve camileri ışıl ışıl süsleyen mahyalarla aydınlatıldı. Öte yandan Ramazan boyunca 135 camide hatimle teravih namazı kılınacak, Sultanahmet Camii'nde ise bu yıl ilk kez bu namaz eda edilecek. Enderun usulü teravih bu yıl kentteki 77 camide belirlenen günlerde kılınacak. Yakın yıllara kadar kentin sayılı birkaç camisinde yaşatılan enderun usulü teravih geleneği, Ayasofya-i Kebir Camii'nde ise Ramazan boyunca hayat bulacak. Kentteki 323 cami, ramazanın belirli günlerinde Sakal-ı Şerif'e ev sahipliği yapacak. 213 camide Ramazan'ın son 10 günü itikafa girebilecek. Yine kentteki 126 cami, ramazan boyunca 7 gün 24 saat ibadete açık tutulacak. Ayrıca, şehirde bulunan toplam 3 bin 607 camide de mukabele programı düzenlenecek.











