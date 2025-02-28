Ramazan ayında bu iki şeye dikkat

Ramazan ayında açlık süresinin 13-14 saate çıkmasıyla birlikte günlük beslenme şekli ve öğün sayısının değişmesinin oruç tutan kişide gün boyunca kan şekerinin ve tansiyonun düşmesine neden olacağını söyleyen Diyetisyen Emine Ayvaz oruçla birlikte vücut ısısının düşüp, üşüme, halsizlik, baş ağrısı yaşanabileceğini, iftara kadar mide asit düzeylerinde artış ve vücut suyunda azalma gözlenebileceğini dile getirdi.





Oruç tutacak olan bireylerin yüksek protein içeriğine sahip, sıvı ihtiyacını giderecek seçimler yapılmasının önemine değinen Diyetisyen Emine Ayvaz, "Sahurda tüketeceğiniz peynir, yumurta, süt-yoğurt grubu ürünler, 1-2 dilim esmer ekmek, çiğ sebzeler, 1 porsiyon meyve ve bir miktar ceviz yada çiğ tahin gün boyunca kan şekeri dengenizin sağlanmasında yardımcı olacaktır. Sahur öğününü yapmadan 20 dakika önce ya da 20 dakika sonrası bol su içilmeli, aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durulmalıdır" dedi.





"İftarda midenizi yormayın"

İftarda çorbanın ardından 10-15 dakika kadar ara verilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Ayvaz, "Gün boyunca düşen kan şekerini dengeleyebilmek için 1-2 hurma ya da kuru kayısı ile oruç açılmalı, daha sonra bir kepçe çorba ile devam edilmeli, hazmı kolaylaştırmak, mideye aşırı yük bindirmemek adına yemeye 10- 15 dakika ara verilmeli ve daha sonra ana yemeğe geçilmelidir. Yani iftar 2'ye bölünmelidir. Ana yemek de kırmızı/beyaz et, kuru baklagiller, zeytinyağlı sebzeler, salata, yoğurt, 1-2 dilim tahıllı ekmek seçenekler arasında olmalıdır. Yavaş yemeye ve iyi çiğnemeye özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.





"Tatlı ve sıvı tüketimine dikkat edin"