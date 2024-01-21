Organik nefis fındık kremaları

Giandujot daha az kakao, daha çok sütten oluşan, Piedmont bölgesinde bol bol yetişen fındık ezmesini içeren bir çikolata türüydü. 1950’li yıllarında Ferrero Giandujotu daha sıvı bir hale getirip ekmeğe sürmenin iyi bir fikir olduğunu düşündüğünde adına “süper krema” diyeceği bugün bildiğimiz çikolatalı fındık kremasını üretti. 1990’larda Türkiye’ye giren fındık kremaları elbette eşi benzeri olmayan lezzetteki Karadeniz fındıklarıyla üretilip sofralarımıza geldi. Bugün piyasada bulunan çoğu fındık kremasının içeriği daha çok yağdan oluşuyor. Bunun da obezite ve diş çürümesi riskini artırdığı da inkar edilemez bir gerçek. Peki evde organik, katkısız fındık kreması yapmak mümkün mü? Elbette. Sadece fındık kreması değil, fıstık, keçiboynuzu, badem kreması da yapabiliriz, hatta bunları istediğimiz uygun meyvelerle daha da sağlıklı hale getirebiliriz. Bu hafta çeşit çeşit, lezzetli kahvaltılık kremaların tariflerine bakacak ve çocuklarımız fındık kreması istediğinde kaygı duymadan ekmeğe sürmenin keyfini yaşayacağız. Vereceğim tariflerdeki kakaoyu çıkartıp sadece fındık kreması yapabilir, sütü kendi damak zevkinize göre seçebilir, fındık yerine fıstık veya badem de kullanabilirsiniz. İçine keten tohumu gibi sağlıklı ilaveler yaparak zenginleştirebilirsiniz. Lakin her zaman olduğu gibi tüketimde aşırıya kaçmamanın şart olduğunu belirtmek isterim. Artık bu bizim kuralımız, yeryüzündeki bütün sağlıklı besinlerden, az miktarda yemenin, bizi bütün hastalıklardan korumaya yardımcı olacağını zaten Efendimiz'in (sav) “Bütün hastalıkların kaynağı birbiri üstüne yemek yemektir” sözüyle öğrenmiştik. Güzel, bereketli üç aylar, sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.