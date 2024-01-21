Organik nefis fındık kremaları

İcat edilişinden bu yana hem çocukların hem kadınların gözdesi çikolatalı fındık kremalarının tarihi 2. Dünya Savaşı yıllarına dayanır. Savaş nedeniyle çikolata ham maddesi kıtlığı yaşanınca, İtalya’nın Piedmont bölgesinde yaşayan pasta şefi Pietro Ferrero, gelecekte fındık kremasına dönüşecek ilk ürününü yaptı:Giandujot.
Çoğu fındık kremasının içeriği yağdan oluşuyor
Giandujot daha az kakao, daha çok sütten oluşan, Piedmont bölgesinde bol bol yetişen fındık ezmesini içeren bir çikolata türüydü. 1950’li yıllarında Ferrero Giandujotu daha sıvı bir hale getirip ekmeğe sürmenin iyi bir fikir olduğunu düşündüğünde adına “süper krema” diyeceği bugün bildiğimiz çikolatalı fındık kremasını üretti. 1990’larda Türkiye’ye giren fındık kremaları elbette eşi benzeri olmayan lezzetteki Karadeniz fındıklarıyla üretilip sofralarımıza geldi. Bugün piyasada bulunan çoğu fındık kremasının içeriği daha çok yağdan oluşuyor. Bunun da obezite ve diş çürümesi riskini artırdığı da inkar edilemez bir gerçek. Peki evde organik, katkısız fındık kreması yapmak mümkün mü? Elbette. Sadece fındık kreması değil, fıstık, keçiboynuzu, badem kreması da yapabiliriz, hatta bunları istediğimiz uygun meyvelerle daha da sağlıklı hale getirebiliriz. Bu hafta çeşit çeşit, lezzetli kahvaltılık kremaların tariflerine bakacak ve çocuklarımız fındık kreması istediğinde kaygı duymadan ekmeğe sürmenin keyfini yaşayacağız. Vereceğim tariflerdeki kakaoyu çıkartıp sadece fındık kreması yapabilir, sütü kendi damak zevkinize göre seçebilir, fındık yerine fıstık veya badem de kullanabilirsiniz. İçine keten tohumu gibi sağlıklı ilaveler yaparak zenginleştirebilirsiniz. Lakin her zaman olduğu gibi tüketimde aşırıya kaçmamanın şart olduğunu belirtmek isterim. Artık bu bizim kuralımız, yeryüzündeki bütün sağlıklı besinlerden, az miktarda yemenin, bizi bütün hastalıklardan korumaya yardımcı olacağını zaten Efendimiz'in (sav) “Bütün hastalıkların kaynağı birbiri üstüne yemek yemektir” sözüyle öğrenmiştik. Güzel, bereketli üç aylar, sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.
Avokadolu fındık kreması
2 avokado
2 yemek kaşığı kakao
5 yemek kaşığı kavrulmuş fındık
1 yemek kaşığı bal
1 fincan badem sütü
50 gram çikolata
Bir fiske tuz
1 tatlı kaşığı vanilya
Çikolatayı benmari usulü eritelim ve içine badem sütünü ekleyip karıştıralım. Fındık, avokado, bal, tuz, vanilya ve kakaoyu blenderdan geçirip iyice karıştıralım. En son badem sütlü çikolata ile birleştirip tekrar mikserin hamur yoğurma ucu yardımıyla karıştıralım. Bir kavanoza doldurup buzdolabında 4-5 saat dinlendirelim. Ekmeğe sürülmeye hazırdır. Afiyet olsun.
Kakaolu fındık kreması
250 gram fındık
50 gram çiğ krema
50 gram Hindistan cevizi yağı
Bir fiske tuz
2 yemek kaşığı bal veya 1 yemek kaşığı pudra şekeri
2 yemek kaşığı kakao
Fındıkları kavurup kabuğunu soyalım. Blender yardımıyla çekelim. İçerisine Hindistan cevizi yağını ilave edip iyice karıştıralım. Çiğ kremayı ilave edip karışımı daha homojen bir hale getirmek için ocakta hafifçe ısıtalım. Ilıttığımız karışıma bal ve kakaoyu ekleyip tekrar yoğurma kabına alıp iyice karıştıralım. Elde ettiğimiz karışımı kavanoza dolduralım ve en az 4 saat dinlendirelim. Afiyet olsun. *İsterseniz Hindistan cevizi yağı yerine ayçiçek veya tereyağı, kakao yerine keçiboynuzu tozu kullanabilirsiniz.