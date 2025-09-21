Örnek model: Tarlada kalmasın

Gıda israfının küresel bir boyut kazandığı ABD’de her yıl yetiştirilen meyve ve sebzelerin yaklaşık %30’u, boyut, şekil veya renk gibi dış görünüş standartlarını karşılamadığı için tarlada kalıyor. Bu durum 2023 yılında ABD’de 16 milyon tondan fazla ürünün israf edilmesine ve çiftçiler için 13 milyar dolarlık bir ekonomik kayba yol açtı. Her yıl yaklaşık 182 bin ton çileğin tarlalara geri sürülmesi, israfın en çarpıcı örneği olarak dikkat çekiyor. İsrafı kaynağında önleyen kalıcı bir iş modeli kurma fikri Planet Harvest adlı bir organizasyonun kurulmasına ilham verdi. Çiftçileri doğrudan gıda şirketleri ve perakendecilerle buluşturan bu model sayesinde ürünler püre, dondurulmuş veya sos gibi farklı kanallarda değerlendirilebiliyor. Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya’nın Ivanka Trump ile birlikte gıda israfıyla mücadele etmeyi amaçlayan sürdürülebilirlik odaklı işbirliği tarlada kalan ürünleri ekonomiye kazandırarak çiftçilere yeni gelir kapıları açmayı amaçlıyor. Planet Harvest aracılığıyla satınalınan atıl durumdaki yaklaşık 545 tondan fazla çilek 55 milyon yoğurt üretiminde kullanıldı. Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) tarafından yapılan bağımsız analize göre, bahse konu çalışmayla 453 tonun üzerinde meyvenin kurtarılmasıyla 1,2 trilyon litre su tasarrufu sağlandı ve 169 bin ton karbon emisyonu engellendi. Chobani’nin yıllar önce rBST içermeyen süt kullanımını benimseyerek sektörde bir hareket başlattığını ve bunun standart norm haline geldiğini anlatan Ulukaya, aynı fırsatın bugün de “bütün hasat tedariki” modeliyle yakalandığını söylüyor. Bu işbirliğinin sadece bir hayırseverlik değil, çiftçiler, çevre ve tüketiciler için ortak değer yaratan yeni bir iş yapma biçimi olduğuna dikkat çeken Ulukaya’nın söyledikleri ülkemiz için de ibret niteliğinde: “Açlık sorununu çözmek için daha fazla gıda yetiştirmemize gerek yok. Zaten yetiştirdiklerimizin daha iyi yöneticileri olmalıyız. Her yıl tarlalarda kalan yüz binlerce ton çilek bir başarısızlık gibi görünüyor. Ancak bu aynı zamanda büyük bir fırsat sunuyor.”





Suriye tarımının yol haritası

Suriye’de tarımsal üretimin yeniden canlandırılması için bir yol haritası belirlendi. Şam’a resmi ziyarette bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Suriye’de tarımsal üretimin yeniden canlandırılması için somut adımlar atıldığını, özellikle gıda arz güvenliğinin sağlanması için bitkisel ve hayvansal üretime dönük önemli faaliyetler yürütüldüğünü açıkladı. Nisan ayında Suriye Tarım Bakanı’nın Türkiye’yi ziyaretinde tarım alanındaki gelişmeler için iki ülke arasında ortak bir komite kuruldu. Komitenin yoğun çalışmaları sonucunda takvimlendirilen bir yol haritası hazırlandı. Ayrıca Suriye’de görülen şap hastalığına karşı da özellikle sınır illerinden başlamak üzere aşılama yapılabilmesi için belli dozlarda şap aşısı gönderildi. Suriye’deki somut projelere ilk adık olarak, 50 bin metrekarelik alanda 20 bloktan oluşacak bir sera kurulacak.





Gastronomi liselerine kayıt

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi kapsamındaki gastronomi mesleki ve teknik Anadolu liselerine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanının hazırlık sınıfına öğrenci alımı eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı sonucuna göre yapılacak. Hazırlık sınıfı programında, mutfak teknikleri ve uygulamaları, tarım ve üretim zinciri eğitimi, arkeoloji ve kültürel miras bilinci, estetik ve yaratıcı düşünce, yabancı dil ve küresel mutfak vizyonu gibi eğitimler ile usta şeflerle atölye çalışmaları ve yerel coğrafya gezileri yer alıyor. Hazırlık veya 9. sınıflara yeni kayıt yaptıran öğrenciler yetenek sınavına girip başarılı olduklarında nakil ve geçiş yapabiliyor. Nakil ve geçiş başvuruları, eylül ayı yetenek sınavı için 19 Eylül’e kadar, ekim ayı yetenek sınavı için ise 4-21 Ekim’de yapılacak. Veliler başvuruları öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne dilekçeyle veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.





TÜBA’dan çözümler çalıştayı

Tek Sağlık: Bütünsel ve Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı 25-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek. TÜBAÇevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği ile Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunun hazırladığı çalıştayda gıdanın sürdürülebilirliğinden iklim krizine birçok konu 7 oturumda 30’un üzerinde bilim adamı tarafından uzun vadeli çözüm önerileri sunulacak.





Doğal hayatın da bir festivali var

27-28 Eylül’de Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde gerçekleşecek 8. Doğal Yaşam Festivali’nde sağlıklı yaşamın sırları, doğal yaşam bilinci ve aydınlatıcı bilgiler işlenecek. Seminerler, söyleşiler, sahne performansları, atölyeler ve ücretsiz etkinliklerin yer alacağı festivalde organik gıdalar, ekolojik temizlik ürünleri ve doğal kozmetiklerle stantlarda yerini alacak.





Usta şeften İstanbul için özel menü

Japon-Peru mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin kurumsal şefini İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Şef Damien Duviau üç gün boyunca Nobu Istanbul’un konuğu olarak özel lezzetlerini misafirleriyle buluşturacak. Alışılmışn dışında pişirme teknikleriyle sıradışı bir lezzet keşfine davet eden menüde egzotik lezzetler en ince detayına kadar düşünülmüş tabak tasarımlarıyla sunulacak. Farklı tat kombinasyonları buluşturan özel omakase menüsünün yanı sıra şefin seçkisi ile tasarlanacak özel tabaklar da tercih edilebilecek. Usta şefin uzun yıllara dayanan deneyimleriyle kurguladığı menü 26-28 Eylül tarihlerinde farklı şehirlere uzanan bir lezzet anlatısı sunuyor.



