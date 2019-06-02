Osmanlı coğrafyası soframızı şenlendiriyor

Geçen hafta, Osmanlı coğrafyasında eski ramazanlardan bahsetmiştik. Ortak inançlar, aynı geleneğin farklı tonları, benzer alışkanlıklar, yüzlerce yıldır bizi bir arada tutan belli başlı ögeler. Aslında hala bir aradayız, hala birbirimize benziyor ve birbirimizin sevincinden, hüznünden etkileniyoruz. Dayanışma, sevgi ve iyilik ayı ramazan, bu kalbi birliğin de daha çok hissedildiği zamanları getiriyor. Ben de bu büyük birlikteliğin ilhamıyla, Ramazan ayında İslam coğrafyasında pişirilen yemeklere devam edelim, bugün hala yenen geleneksel yemekleri anımsayalım istedim. Bu yazımda Boşnak, Filistin ve Lübnan mutfaklarından birer tarife yer verdim. Bunlar bu bölgelerin ramazan ayında sıklıkta yapılan yemekleri arasında yer alıyor. Bayrama yaklaşırken, eminim bir kardeş mutfak lezzetini sofranıza koymak, siz değerli okuyucularımıza da mutluluk verecektir. Birlikte nice bayramlara. Hayırlı, mutlu pazarlar dilerim.

ZALABİA

LÜBNAN MUTFAĞI

MALZEMELER

2,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı anason

1 su bardağı süt

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı maya

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI: Un, zeytinyağı, su, ılık süt, maya, susam, şeker ve anasonu karıştırarak kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Hamuru 15-20 dakika dinlendirir ceviz büyüklüğünde parçalara ayıralım. Bal parmak eninde uzun şekiller verip üzerine üçer delik açalım. Kızgın yağda kızartalım. Krem peynir, kaymak gibi yiyeceklerle servise alalım. Afiyet olsun.

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KA’AK AL-QUDS

FİLİSTİN MUTFAĞI

MALZEMELER

1 kg un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

Bir kase yoğurt

2 tatlı kaşığı maya

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tuz

Bir fincan zeytinyağı

1 yumurta

Susam

YAPILIŞI: Su ve sütü karıştırıp ılıyana kadar ısıtalım. Yoğurt, zeytinyağı, pudra şekeri ve tuzu süte ilave edelim. Mayayı ekleyelim. Bu karışımı una yavaş yavaş ilave edip hamuru yoğuralım. Yarım saat dinlendirelim. Hamuru 10-12 parçaya bölüp yuvarlayalım. Her bir yumağı unladığımız tezgahta damla şekilde açalım. Sivri kısmında bir çay bardağı ile delik açalım. Fırını önceden 200-220 derecede ısıtalım. Hazırladığımız hamurun üzerine çırpılmış yumurta sürelim. Susam serpelim. Kızgın fırında 15 dakika pişirelim. Afiyet olsun. *Bu ekmek bal, reçel gibi tatlı şeylerle servise alınıyor. Afiyet olsun.

TOPA

BOŞNAK MUTFAĞI

MALZEMELER

100 gram çiğ krema

100 gram süzme peynir

100 gr ekşi krema

100 gram beyaz peynir

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50 g tereyağı

3 yumurta

YAPILIŞI: Bir tavada tereyağı, krema ve peynirleri eritelim. Üzerine yumurta kırıp karıştıralım. İftarda sıcak servis yapalım. Afiyet olsun.