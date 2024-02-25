Osmanlı saray mutfağında yumurta

Biz “yumurta” deyince daha çok tavuk yumurtasını düşünürüz. Çünkü bolca bulunur. Tarihçiler tavuğun Anadolu topraklarında, insanların yaşadığı yerlere kendiliğinden gelip evcilleştiğini söyler. Fakat kimi kaynaklara göre de yumurtası ilk alınan kanatlı kazdır. Özellikle Eski Mısır mutfağında bolca kaz ve kaz yumurtası yendiği yazılıp çizilir. Gerek Anadolu’da, gerek Osmanlı sarayında yumurta mutfağın sadece ilk öğünde değil, ana yemek olarak, tatlı olarakta kullanıldığı bilinir. Tam bu satırları yazarken aklıma Malcolm X’in çocukluğunu anlatırken annesinin yumurtaya batırıp kızarttığı ekmeklerden bahsedişi geldi. Çoğumuzun çocukluk hatıralarında yumurtalı kızarmış ekmekler vardır. 15. yüzyıla tarihlenen Mahmud Bin Şirvani’nin Osmanlı mutfağı ile ilgili kaleme aldığı eserde, yumurtalı birçok yemeğe rastlıyoruz. Kitaptaki ilginç bilgilerden biri, yumurtanın pişirilmesinde daha çok susam yağının tercih edilmesi. Unutulan birçok yumurta yemeği var kitapta. Mahmud Bin Şirvani’nin anlattığına göre yumurta, et yemeklerinin üzerine kırılıyor, balık, tavuk ciğeri, kereviz gibi malzemelerle karıştırılıp safranla tatlandırılıyor ve susam yağında pişiriliyordu. Padişaha yapılan tarhana çorbasının da yumurtayla hazırlandığı bilgisi var tarihçilerin notları arasında. 1539’da Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Sultan Bayezid ve Sultan Cihangir’in 14 gün süren sünnet düğününde, yumurtalı bir tavuk çorbası ikram edildiği de yazılmış. Yazsak sayfalar sürecek yumurta meselesi hakkında ünlü ressam Salvador Dali’nin de tabloları olduğunu ihmal etmeyen ekleyelim ve lezzetli iki yumurta tarifi verelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.