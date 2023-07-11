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Hayat

Özel plajlarda iki şart: Hem giriş ücreti hem de harcama limiti şartı

Ege ve Akdeniz sahillerinde denize girmek isteyenler sahil boyunca özel plajlarla karşılaşıyor. Bu plajlarda hem giriş ücreti hem de zorunlu “harcama limiti” adı altında istenen ücretler ise bir süredir tepkilere neden oluyor. Yasalara aykırı durumlara dikkat çeken hukukçulara göre ödenen para da geri alınabilir.

17:33 . 11/07/2023 Salı
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Çeşme, Bodrum ve daha birçok gözde tatil bölgesindeki özel plajlar, giriş ücretleriyle gündemdeki yerini koruyor. Kişi başı fiyat 400 liradan bin liraya kadar çıkarken bazı işletme sahipleri ise giriş ücretinin yanı sıra kişi başı harcama limitini de zorunlu tutuyor. Bu durumdan rahatsız olanlar, "Kıyılar halka aittir" başlığıyla bir imza kampanyası başlattı. NTV'nin haberine göre; Başlatılan imza kampanyasında, kanuna uymayan işletmerle ceza kesilmesi gerektiği belirtildi.

Harcama limiti koymak yasal değil

Uzmanlara göre, özel plajlara girerken verilen ücretler geri alınabilir. Deniz Hukuku Uzmanı Avukat Sena İzmitli, plaj işletmesinin denizden 50 metreye geriye kurulabildiğinin altını çizdi. Denizin dibine plajın kurulmasının yasak olduğunu dile getiren İzmitli, Kıyı Kanunu'nun çok açık olduğunu ifade edip "Bir anayasal haktır. Bir insan bir hizmetten yararlanmak istiyorsa elbette ki parasını vererek yararlanabilir ama zorlamak yok." dedi. Harcama limitinin zorunun tutulmasının yasalara aykırı olduğunun altını çizen İzmitli, vatandaşların böyle bir durumla karşılaşması halinde kolluk kuvvetlerine tutanak tutturulabileceğini hatırlattı. İzmitli, "Bunu yapmak istemiyoruz derlerse ödemiş oldukları ücret için tüketici hakim heyetlerine başvuru yapabilirler. Bu şekilde iadesini sağlayabilirler." dedi.


#Çeşme
#Bodrum
#Akdeniz
#Ege
40 dakika önce
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