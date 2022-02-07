Hayat Pandemide psikolojiye merak sardık
KÜLTÜR SANAT

Pandemide psikolojiye merak sardık

Son zamanlarda yayınevlerinin gündemini araştırdığımızda karşımıza ilginç bir tablo çıktı. Pandemi sonrası psikoloji, manevi alanlar, aile içi iletişim ve kişisel gelişim kitapları en çok tercih edilenler arasında. Bunda psikoloji dizilerinin de etkisi olduğu bir gerçek. Öte yandan çok satma garantisi olduğu için tanınan yazarların veya sosyal medya fenomenlerinin kitaplarının yayınevleri tarafından tercih edilmesi, yayın sektörünün çeşitliliğini tehdit ediyor.

Abone Ol Google News
Sevda Dursun Yeni Şafak
Pandemide psikolojiye merak sardık
Arşiv

Yazılı kültürün taşıyıcısı olan yayınevlerinin şu an en büyük derdi, gemiyi en az hasarla yürütme. Yayınların yarı yarıya azaltılması, çok satacağı düşünülen ürünlerin tercih edilmesi, tekrar baskılarda ise ince elenip sık dokunması alınan tedbirlerden. Bu durumun sebep olacağı problemlerin başında kalitenin düşmesi ve popüler yayınlara ağırlık verilmesi geliyor. Şu anda yayınevleri risk almak yerine, emin oldukları konu ve yazarların kitaplarını basmayı tercih ediyor.

  • Son zamanlarda yayınevlerinin gündemini ve en çok satan kitap tarzlarını araştırdığımızda karşımıza çıkan tablo da ilginç. Konuştuğumuz birçok yayınevi son zamanların en çok satan kitaplarının psikoloji, manevi alanlar, aile içi iletişim ve kişisel gelişim olduğunu doğruladı. Bunların başında Esra Ezmeci, Gülseren Budayıcıoğlu, Saliha Erdim gibi isimler geliyor. Pandeminin etkisiyle eve kapanan insanlar, kendilerini geliştirmeyi, ilişkileri düzeltmeyi ve dört duvar arasında ortaya çıkan psikolojik problemlerinin üzerine gitmeyi tercih ediyor. Bunlarda pandemi sürecinde bir furya gibi televizyonları işgal eden psikoloji dizilerinin etkisi de var.

TARİH KİTAPLARININ TRENDİ BİTMEDİ

Aynı şekilde Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerle başlayan furya, tarihe olan ilgiyi artırmış, bu durum tarih kitaplarının satışına da olumlu yansımıştı. Tarih kitapları uzun zamandır belli bir trend ve kendi akışında okuyucusunu bulmaya devam ediyor. Hatıratlar da niş tarih okuyucularının tercih ettiği bir tür olduğu için, yayın kataloglarında artan yerleri, bu ilginin orada da devam ettiğini gösteriyor. Polisiye romanlar ve çocuk kitapları da son zamanların belli bir çıkış yakalayan kitapları arasında.

Empati becerimizi kaybediyoruz
HAYAT
Empati becerimizi kaybediyoruz

SEKTÖRÜ KÜRESEL FİRMALAR MI BELİRLEYECEK

  • Öte yandan okurun kitaba ulaşma mecrası değişti. İnsanlar eskisi gibi kitapçılara gidip kitap almak yerine internetten alışveriş yapıyor. İnternet satış dünyasını da küresel firmalar regüle ettiği için, orada da ciddi sıkıntılar var. Yüzde elli indirimlerle satış yapabilme gücüne sahip olan bu büyük firmalar, piyasayı ellerinde tutuyor. Bir süre sonra bu sitelerin hangi kitabın yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verecek konuma doğru gidildiği bir kısır döngü yaşanıyor. Bir tarafta çok satma garantisi olduğu için tanınan yazarların veya sosyal medya fenomenlerinin kitaplarının yayınevleri tarafından tercih edilmesi, diğer tarafta ise küresel kitap satış firmalarının hangi kitabın basılacağına dair karar mercii konumunda olması düşündürücü. Yayınevleri Kültür Bakanlığı’nın ilk eser desteğiyle yılda bir veya iki sefer yeni yazarlara yer verebilse de, bir müddet sonra standart kişiler ve standart konularla yayın dünyasının çoraklaşma tehlikesi var. Üzerinde çalışılan sabit fiyat yasası sektörü nefes aldırır mı, bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz.

Enerjinizi ‘hayır’ diyerek yükseltin
HAYAT
Enerjinizi ‘hayır’ diyerek yükseltin
Afrika Kupası Senegalin

Afrika Kupası Senegal'in

Senegal Milli Takımı, Mısır'ı mağlup etti ve kupayı elde etti.
Vodafone Parkta puanlar paylaşıldı

Vodafone Park'ta puanlar paylaşıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasını '1' puanla kapattı.
Bakan Dönmez Ispartadaki son duruma ilişkin konuştu: İl merkezinde enerjisiz yer kalmadı

Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray kazanamıyor

Sarı-kırmızılılar Alanya deplasmanından 1 puanla döndü.

​Afrika Uluslar Kupasında ilginç anlar.

​Türkiye'nin 6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

G.Saray'ı Pena kurtardı

G.Saray'ı Pena kurtardı

​Yeni kaleci kurtarışlarıyla dikkat çekti.

'Okulları kapatmak <br>çözüm değil'

'Okulları kapatmak
çözüm değil'

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.