Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. 85 yaşında olan Yıldız'ın yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

"40 gün önce kızını kaybetti"

Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" dedi.

Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak

85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın, yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

'Panter Emel' lakabıyla bilinen Emel Yıldız kimdir?

“Panter Emel” olarak tanınan Emel Yıldız, Yeşilçam döneminde oyunculuk yapan, daha sonra ise hayvan hakları mücadelesiyle kamuoyunda tanınan bir isimdir. Asıl adı Emel Yıldız olan sanatçı, 18 Mayıs 1941'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya geldi. Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek İstanbul'un Karagümrük semtine yerleşti.

Ortaokul eğitiminin ardından müzik ve sahne sanatları alanında eğitim alan Yıldız, sinema kariyerine 1959 yılında çekilen Feryat filmiyle başladı. 1960'lı yıllarda Yeşilçam'ın çeşitli yapımlarında rol alan oyuncu; Avare Mustafa, Yeşil Köşkün Lambası, Cilalı İbo Perili Köşkte ve Dişi Kurt gibi filmlerde kamera karşısına geçti. Daha sonraki yıllarda televizyon dizilerinde de yer aldı.

Türkan Şoray'a Yeşilçam kapılarını açtı

Emel Yıldız'ın adı, Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray ile ilgili anlatılan bir anıyla da öne çıkar. Çeşitli kaynaklara göre Şoray'ın genç yaşta bir film setine gitmesine vesile olan kişilerden biri Emel Yıldız'dı ve bu süreç, Türkan Şoray'ın Yeşilçam'a adım atmasında etkili oldu.

Oyunculuk kariyerinin ardından hayvan hakları savunuculuğuna yönelen Yıldız, özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda televizyon programları, eylemler ve açıklamalarıyla gündeme geldi. Hayvanların yaşam hakkını savunurken sergilediği mücadeleci tavır nedeniyle kamuoyunda “Panter Emel” lakabıyla tanınmaya başladı. Hayvan hakları konusunda yürüttüğü çalışmalar, onu Türkiye'deki en bilinen aktivistlerden biri haline getirdi.

Aynı zamanda köşe yazarlığı da yapan Emel Yıldız, çeşitli gazete ve dergilerde insan, çevre ve hayvan hakları üzerine yazılar kaleme aldı.







