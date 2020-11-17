Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Payitaht Abdülhamidde flaş ayrılık Ünlü oyuncu diziye veda ediyor
AKTÜEL

Payitaht Abdülhamid'de flaş ayrılık: Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

TRT'nin sevilen dizilerinden Payitaht Abdülhamid'de bir ayrılık yaşanıyor. Projenin ana karakterlerinden' Bidar Sultan'a hayat veren Özlem Conker diziye 128. bölümde veda edecek.

Haber Merkezi Diğer
Sevilen diziye başrol oyuncularından biri veda ediyor.
Sevilen diziye başrol oyuncularından biri veda ediyor.

TRT'de 5. sezonuna başlayan başarılı dizi Payitaht Abdülhamid'den flaş bir ayrılık haberi geldi.

Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı diziye en son katılan ismin ise Vildan Atasever olduğu geçtiğimiz hafta basında yer almıştı.

Payitaht Abdülhamid'e yeni oyuncu transfer oldu
HAYAT
Payitaht Abdülhamid'e yeni oyuncu transfer oldu

BİDAR SULTAN VEDA EDİYOR

Projenin ana karakterlerinden' Bidar Sultan'a hayat veren Özlem Conker diziye 128. bölümde veda edecek.


Ancak dizide izleyicileri çok üzecek bir ayrılık da var. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, en baştan bu yana projede bulunan ve Bülent İnal ile birlikte başrolde yer alan Özlem Conker yapımı veda ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Payitaht Abdülhamid talimatı
OYNAT 01:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Payitaht Abdülhamid talimatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Sultan Abdülhamid'i Anlamak' programında konuştu. TRT 1'in dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'den de övgüyle söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan dizinin yurtdışına ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.


Abone Ol Google News
Testleri başarıyla geçiyor

Testleri başarıyla geçiyor

Yakın zamanda Türk savunma sanayisinin kullanımına sunulacak.
Kuryeden iğrenç hareket

Kuryeden iğrenç hareket

Yemek siparişi için gitmişti, yaptığı şoke etti.
Dağdan inip HDP ilçe başkanı olmuş: Teröristlerle poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı

​Rus şirketten Türkiye için kritik hamle.

'Hastanede <br>tedavi altındayım'

'Hastanede
tedavi altındayım'

​Arda Turan sosyal medya hesabından açıkladı.

LPG'de<br>18 kuruş indirim

LPG'de
18 kuruş indirim

​Dövizin ateşi düştükçe aşağı yönlü hareket sürüyor.

Yüzlerce araziyi alelacele satışa çıkardılar.
'Bakmayın,<br>canı çok acıyor'

'Bakmayın,
canı çok acıyor'

​Bursa'da insanlık dışı görüntü: Yükü çekemeyen atı kırbaçladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.