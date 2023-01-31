Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde piyasa bulunamayan bazı ilaçların kısa sürede temin edileceğini açıkladı. Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek” dedi.