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Hayat

Pek çok ilaç piyasaya verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bulunamayan bazı ilaçların kısa sürede piyasaya sunulacağını söyledi. Koca, “Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek” dedi.

04:00 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Fahrettin Koca

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde piyasa bulunamayan bazı ilaçların kısa sürede temin edileceğini açıkladı. Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek” dedi.

ÜRETİMİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Piyasaya sürülecek ilaçlara ilişkin de açıklama yapan Koca, bir paylaşım daha yaparak, “Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023’te ise piyasaya 3,1 milyon kutu arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


#Fahrettin Koca
#İlaç
#Sağlık
1 saat önce
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Pek çok ilaç piyasaya verilecek
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